Niesamowity pokaz bionicznej ręki zbudowanej przez Polaka 53 lata temu [WIDEO]

Najlepszym przykładem może być zamieszczony poniżej materiał filmowy prosto z Polski. Został on opublikowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi, a jego reżyserem jest Wanda Rollny. Możemy na mim zobaczyć konstruktora, który zaprojektował i zbudował robotyczną rękę, taką namiastkę robo-awatara człowieka. Może nie wygląda tak, jak dzisiejsze cyber-protezy lub wynalazki z filmów sci-fi, ale robi to, do czego została stworzona.

Oczywiście, nie oznacza to, że przez ponad 50 lat postęp technologiczny w robotyce stoi w miejscu. Po prostu to piękny dowód na to, że udoskonalanie takich wynalazków to praca na wiele dekad, a nawet pokoleń. Kiedyś budowało się je z drutów, gumek i metalowych rurek, a dziś są to włókna węglowe, a nawet syntetyczne ścięgna czy mięśnie, które powstają w laboratoriach i nie ustępują tym prawdziwym.

Przy okazji tego typu technologii warto wspomnieć, że niedawno Pentagon ujawnił, że pierwsze prace nad robotami, sztuczną inteligencją i systemami autonomicznymi prowadził we wczesnych latach 80. ubiegłego wieku. Wówczas jednak zaprzestano ich rozwoju, ponieważ poziom technologiczny nie pozwalał na praktyczne ich wykorzystanie.

Dziś wracają do łask, ale dopiero najlepsze znajduje się przed nami. Futurolodzy wieszczą, że za 20-30 lat ludzie zaczną się łączyć z maszynami, dzięki czemu nie tylko unikniemy zagłady ze strony inteligentnych robotów (Skynetu), ale również znacząco zwiększymy swoje umiejętności, stając się niemal bogami.