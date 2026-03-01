Robo-pies waży około 18 kg wraz z baterią, a jego maksymalna prędkość przekracza 5 m/s, co czyni go jednym z najszybszych robotów tej klasy. Sercem systemu jest bateria litowo-jonowa o pojemności 648 Wh (15 000 mAh), pozwalająca na ponad 4 godziny pracy bez obciążenia - w praktyce robot może pokonać dystans powyżej 20 km.

Gdy przenosi ładunek około 15 kg, czas pracy nadal przekracza 2,5 godziny, a zasięg marszu sięga 13 km. Konstrukcja uzyskała też odporność IP54, co oznacza ochronę przed pyłem i deszczem, umożliwiając działanie w trudniejszych warunkach środowiskowych.

Mechanika inspirowana naturalną mobilnością

Robot posiada 12 stopni swobody opartych na silnikach PMSM o niskiej bezwładności wirnika wewnętrznego. Zastosowano łożyska przemysłowe typu crossed roller, które zwiększają precyzję ruchu i zdolność przenoszenia obciążeń. Stosunek momentu obrotowego do masy wynosi około 5 N·m/kg, co zapewnia równowagę między siłą a zwinnością ruchu.

Dzięki temu platforma potrafi pokonywać schody o wysokości 25 cm, nachylenia do 40° oraz wzniesienia platform do 50 cm. Maksymalny ładunek podczas ruchu wynosi około 15 kg, natomiast wersja EDU może utrzymać nawet 65 kg w pozycji statycznej. W zależności od wariantu modelowego prędkość ruchu waha się od 0-3 m/s w wersji AIR do około 3,7 m/s w wersjach PRO i EDU, z krótkotrwałymi pikami blisko 5 m/s.

AI, sensory i łączność

Jeśli chodzi o podzespoły, vAs2 wykorzystuje 8-rdzeniowy procesor wysokiej wydajności. Wariant EDU umożliwia rozszerzenie o moduł NVIDIA Jetson Orin NX, co pozwala wdrażać aplikacje autonomicznej sztucznej inteligencji. System integruje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, kamerę HD, mikrofon, głośnik oraz opcjonalne moduły GPS i 4G, które domyślnie pozostają wyłączone do momentu aktywacji przez użytkownika.

Droższe warianty PRO i EDU wyposażono w system ISS 3.0, pozwalający na śledzenie operatora z dokładnością centymetrową. Oferowane są również skanery LiDAR o rozdzielczości 64-128 linii (PRO/EDU) oraz ultrapanoramiczny L2 LiDAR w wersji AIR. Robot posiada porty Gigabit Ethernet, SBUS oraz wyjścia zasilania umożliwiające integrację z zewnętrznymi systemami. Producent nie ujawnia oficjalnej ceny i poleca "kontaktować się ze sprzedażą".

