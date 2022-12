Spis treści: 01 Smartfony z Android 5.0 i nowsze

02 Smartfony ze starszą wersją Androida

03 Gdy wszystko zawiedzie - reset do ustawień fabrycznych

Smartfony z Android 5.0 i nowsze

Najnowsze smartfony z Androidem cechują się znacznie większym poziomem bezpieczeństwa. Tym samym nie da się już tak łatwo odblokować urządzenia z zapomnianym PIN-em, wzorem lub hasłem, jak miało to miejsce przy starszych wersjach Androida.

Istnieje jednak kilka trików, które można zastosować, by - mimo wszystko - spróbować odzyskać dostęp do urządzenia. Pierwszy z nich jest związany z funkcją Android Smart Lock (lub Google Smart Lock). Ale zadziała on jedynie w przypadku, gdy wcześniej skonfigurowało się tę funkcjonalność.

Smart Lock polega na tym, że gdy tylko smartfon z systemem Android połączy się z domową siecią Wi-Fi, automatycznie odblokuje ekran. Zadziała to nawet w sytuacji, gdy zapomni się PIN-u lub hasła. Trzeba jednak wcześniej ręcznie ustawić Smart Lock w telefonie.

Niektórzy producenci (m.in. Samsung) oferują możliwość zdalnego odblokowania urządzenia. W tym celu należy mieć założone konto Samsung (lub innego producenta) i wcześniej zalogować się nim na danym smartfonie. Jeśli zapomni się swoich danych dostępowych do smartfonu, wystarczy zalogować się na konto z innego urządzenia i skorzystać z opcji zdalnego odblokowania ekranu.

Warto też sprawdzić, czy zablokowany smartfon nie jest sparowany ze smartwatchem. Najnowsze telefony mogą być zdalnie odblokowane właśnie przez połączony z nimi zegarek smart.

Rozwiązaniem może być też wcześniejsze zainstalowanie nieoficjalnej wersji oprogramowania Android, które zawiera w sobie możliwość zresetowania zapomnianego PIN-u, kodu lub hasła. Wiąże się to jednak najczęściej z koniecznością wyczyszczenia pamięci telefonu.

Oznacza to, że wszystkie wymienione rozwiązania na Androidzie 5.0 i nowszym wymagają wcześniejszego podjęcia określonych działań.

Smartfony ze starszą wersją Androida

W urządzeniach z Androidem w wersji 4.4 KitKat i starszych jest jedna opcja, która umożliwia odblokowanie telefonu z zapomnianym PIN-em, hasłem blokady ekranu lub wzorem.

Po 5-krotnym wpisaniu błędnego hasła na ekranie powinien pojawić się przycisk "zapomniałem hasła". Należy go kliknąć, a następnie zalogować się na konto Google połączone z danym urządzeniem. Dzięki temu będzie można odblokować smartfon z Androidem mimo zapomnianego PIN-u.

Zdjęcie Odblokowanie ekranu nie będzie takie proste na nowszych smartfonach z Androidem. / Pasi Mämmelä

Gdy wszystko zawiedzie - reset do ustawień fabrycznych

Czasem jednak żadne z wymienionych rozwiązań nie jest możliwe. W takim wypadku pozostaje jedynie opcja resetu do ustawień fabrycznych. Warto przed tym upewnić się, które dane synchronizują się z chmurą. Dobrze jest też wcześniej wyciągnąć z urządzenia kartę SD, jeśli jest to możliwe.

Pierwszym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Google "znajdź moje urządzenie". Następnie należy wybrać opcję "wymaż urządzenie". Jest to równoznaczne z przywróceniem ustawień fabrycznych w telefonie i utratą wszystkich danych. Warto jednak wiedzieć, że do wykorzystania tej funkcji smartfon musi mieć dostęp do Internetu i musi być połączony z tym samym kontem Google.

Jeśli jednak takie rozwiązanie nie jest możliwe, istnieją też fizyczne możliwości przywracania ustawień fabrycznych w zablokowanym telefonie. Większość urządzeń wystarczy wyłączyć, a następnie włączyć, jednocześnie wciskając określoną kombinację klawiszy. Każdy model smartfona ma inną, ale można się z nią bez problemu zapoznać w Internecie.

W niektórych przypadkach, aby skorzystać ze zresetowanego smartfona, konieczne może być zalogowanie się do konta Google, z którym urządzenie było wcześniej połączone. Ma to zapobiec korzystaniu ze sprzętu np. przez złodzieja.