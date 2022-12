Jak zaktualizować Androida do nowszej wersji i czy trzeba to robić?

Czy trzeba aktualizować system Android w telefonie?

Wyskakujące w telefonie okienka o aktualizacji oprogramowania bywają irytujące. Jednak update'y telefonu są ważne, bo poprawiają jego wydajność i bezpieczeństwo. Ignorowanie aktualizacji może nie tylko spowolnić smartfon, ale także sprawić, że niektóre aplikacje przestaną działać.

Kluczowe są jednak te poprawki, które chronią urządzenie przed cyberzagrożeniami. Telefon jest prawdziwą kopalnią danych osobowych. Mogą znaleźć się w nim informacje takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, a nawet hasła i numery kont bankowych.

Wystarczy jeden wirus lub dobrze przemyślane oszustwo, by haker mógł uzyskać dostęp do wszystkich danych i wykorzystać je do nielegalnych działań. Aktualizacje systemu regularnie naprawiają luki i błędy w zabezpieczeniach. Dzięki temu można spać spokojnie, bo dane są dużo bezpieczniejsze.

Jak zaktualizować system Android?

Domyślnie aktualizacje Androida instalują się automatycznie. Jeśli jednak w urządzeniu ta opcja jest wyłączona, można także przeprowadzić ten proces ręcznie. Jak to zrobić?

Trzeba upewnić się, że smartfon z Androidem jest połączony z siecią Wi-Fi lub 3G/4G, by aktualizacja przebiegała bez zakłóceń. Należy kliknąć opcję "Ustawienia", by otworzyć menu ustawień urządzenia. Następnie trzeba wybrać opcję "Informacje o telefonie". Na ekranie z informacjami o telefonie znajdzie się opcja "Sprawdź aktualizację". Jeśli smartfon czeka na update, wyświetli się on właśnie tutaj. Trzeba kliknąć dostępną aktualizację i zainstalować ją. W zależności od wersji systemu może być to opcja "Zainstaluj teraz", "Zainstaluj oprogramowanie systemowe" lub "Zainstaluj i uruchom ponownie".

Gotowe! Teraz wystarczy poczekać, aż aktualizacja zainstaluje się na urządzeniu.

Zdjęcie Pobierz i zainstaluj. Jak odświeżyć Android?

Jak zaktualizować Androida plikami ze strony producenta?

Na stronach producentów urządzeń z Androidem zwykle znajdują się oryginalne pliki z aktualizacjami. Są one dostępne w sekcji pobierania na oficjalnej stronie smartfona. Stamtąd można pobrać najnowszy pakiet update’ów, który pasuje do konkretnego modelu telefonu i zapisać go w pamięci smartfona lub na karcie SD.

Aby zaktualizować system operacyjny Android, trzeba wybrać kolejno: "Ustawienia" > "Informacje o telefonie" > "Aktualizacja systemu". Tutaj pokażą się wszystkie pakiety pobrane na urządzenie.

Następnie należy wybrać przycisk "Kontynuuj", aby zainstalować pakiet. Po ponownym uruchomieniu telefon automatycznie zaktualizuje się do najnowszego systemu operacyjnego Android.

Czy da się cofnąć aktualizację Androida?

Zawsze warto aktualizować swój system do nowszej wersji, jednak czasem efekt może być odwrotny do zamierzonego. Choć rzadko się to zdarza, update systemu może uszkodzić oprogramowanie lub zepsuć ulubione funkcje w telefonie. Czy w takiej sytuacji warto próbować cofnąć aktualizację?

Nie wszystkie telefony umożliwiają przywrócenie starej wersji systemu oficjalnymi kanałami. Jeśli producent tego nie wspiera, można w ten sposób unieważnić gwarancję i jeszcze bardziej uszkodzić swoje urządzenie. Co więcej, w przypadku niektórych marek jest to bardzo trudny lub wręcz niemożliwy proces.

Jeśli nie ma się doświadczenia w modyfikowaniu oprogramowania, nie warto cofać aktualizacji systemu na własną rękę. W przypadku problemów z działaniem urządzenia warto spróbować przywrócić je do ustawień fabrycznych - to bezpieczny proces, który można przeprowadzić na każdym telefonie. Jeśli to nie pomoże, lepiej zwrócić się o profesjonalną pomoc do serwisu.

Dlaczego mój telefon nie dostaje żadnych aktualizacji?

Producenci zawsze informują, które urządzenia otrzymają aktualizacjęe do nowych wersji Androida. Jeśli nie wiadomo, czy konkretny smartfon także załapie się na nowy update, można to łatwo sprawdzić na oficjalnej stronie producenta. W przypadku starszych modeli telefonu jest spore prawdopodobieństwo, że system nie jest już wspierany.