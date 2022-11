Android czy iPhone. Jaki smartfon jest dla ciebie najlepszy?

Porównując oba systemy - Android i iOS - można kierować się różnymi parametrami.

Jednym z nich jest personalizacja, która jest znacznie bardziej eksponowana w telefonach z Androidem.

Z drugiej jednak strony iPhone, który ma mniejszą elastyczność w tej kwestii, gwarantuje dbałość o szczegóły i dobre zintegrowanie z innymi produktami.

Czym jeszcze kierować się przy wyborze, kiedy w głowie pojawia się dylemat Android czy iPhone?

Który sprzęt jest lepszy? Ogólne porównanie

Jeżeli chodzi o poziom współpracy na linii oprogramowanie - sprzęt wydaje się, że iPhone ma przewagę nad Androidem. Te pierwsze produkuje tylko Apple, co oznacza, przynajmniej w teorii, że ma ścisłą i lepszą kontrolę nad swoimi telefonami. Ta jednowymiarowość działa na niekorzyść produktów z jabłuszkiem.

Google oferuje Androida wielu producentom telefonów jak Samsung, Xiaomi czy Motorola. Z tego powodu telefony z Androidem różnią się rozmiarem, wagą i jakością. Nie ulega wątpliwości, że drogie telefony z Androidem są mniej więcej tak dobre, jak iPhone, a użytkownik może wybierać z wielu dostępnych marek oferujących różne funkcje.

Natomiast skupiając uwagę na awaryjności, tańsze Androidy są zdecydowanie bardziej podatne na problemy. Oczywiście iPhone'y mogą mieć również problemy ze sprzętem, ale ogólnie są wyższej jakości. Za tą równolegle idzie wysoka cena produktów Apple.

Android przeważa kompatybilnością USB

Przez jakiś czas Android będzie miał przewagę w kwestii standardu dla ładowarek urządzeń elektronicznych. Telefony z Androidem używają portów USB do łączenia się z innymi urządzeniami, a porty USB są dostępne praktycznie wszędzie. Apple opiera się wprowadzeniu tego standardu w iPhone'ach.

Apple używa zastrzeżonego portu Lightning do łączenia się z akcesoriami. Ten co prawda ma pewne zalety, takie jak to, że daje Apple większą kontrolę nad jakością akcesoriów współpracujących z iPhonem. Mimo to jest mniej kompatybilny i ludzie częściej mają pod ręką kabel USB. Dlatego od 2024 roku czeka nas jedna ładowarka do wszystkich urządzeń.

System operacyjny? Faworyt jest jeden

Chcąc mieć pewność, że nasz telefon ma najnowszą i najlepszą wersję systemu operacyjnego smartfonu, należy kupić iPhone'a. Wynika to z faktu, że część producentów Androida aktualizuje telefony do najnowszej wersji systemu operacyjnego Android powoli, a czasami w ogóle tego nie robi.

Finalnie to twórcy Androida kontrolują, kiedy aktualizacja systemu zostanie wydana dla ich telefonów. Większość aktualizuje się bardzo wolno, jeśli w ogóle. Podczas gdy starsze telefony Android ostatecznie stracą wsparcie dla najnowszego systemu operacyjnego, wsparcie Apple dla starszych telefonów jest znacznie lepsze niż Android.

Zdjęcie Android czy iPhone? Jaki smartfon jest lepszy? Biorąc pod uwagę aktualizacje systemu, zdecydowanym faworytem jest produkt Apple. / AFP

Przykład? iOS 11, który został wydany w 2017 roku, w pełni obsługiwał iPhone'a 5S, który został wydany cztery lata wcześniej. iOS 11 został zainstalowany na około 66% kompatybilnych modeli w ciągu sześciu tygodni od jego wydania. Z drugiej strony Android 8 działał na zaledwie 0,2% urządzeń ponad osiem tygodni po premierze.

Android czy iPhone? Porównanie aplikacji

Obecnie w App Store są ponad 2 miliony aplikacji. Szacuje się, że dostępnych w Google Play jest blisko 3,5 miliona aplikacji. Wydaje się więc, że w tej rywalizacji to Android ma ogromną przewagę. Tak jest pod warunkiem, że nie bierzemy pod uwagę jakości i kontroli.

Uwzględniając bezpieczeństwo można zauważyć, że kontrola Apple jest bardzo ścisła. Dla niektórych za bardzo, jednak zapobiega takim sytuacjom jak ta, kiedy fałszywa wersja WhatsApp została pobrana milion razy z Google Play, zanim Google ją usunęło.

Kluczowe aplikacje niemal zawsze debiutują na iOS, a wersje na Androida pojawią się później. Do tego dochodzą wysokie koszty programowania dla tego systemu oraz fragmentacja Androida. Ogromna liczba modeli i urządzeń sprawia, że twórcy aplikacji mierzą się z problemami, których nie ma przy produktach Apple.

Który telefon jest bezpieczny? Górą znów iPhone

Koncentrując się na bezpieczeństwie, warto wiedzieć, że urządzenia różnią systemy operacyjne oraz sposób uruchamiania aplikacji. Apple stosuje technikę zwaną piaskownicą. Każda aplikacja działa we własnej odgrodzonej przestrzeni i robi co musi, ale nie wchodzi w interakcje z innymi aplikacjami lub, powyżej pewnego progu, z systemem operacyjnym.

Oznacza to, że nawet jeśli aplikacja zawiera wirusa, atak nie może wyjść poza piaskownicę i spowodować większych szkód. Inaczej wygląda to w przypadku Androida. Ten zaprojektowany został z myślą o maksymalnej otwartości i elastyczności. To zaleta dla użytkowników i programistów, ale oznacza jednocześnie, że platforma jest bardziej podatna na ataki.

Kwestia prywatności

Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa, większą prywatność gwarantuje iPhone. Dlaczego? Apple nie prowadzi działalności reklamowej i nie potrzebuje naszych danych osobowych, aby sprzedawać produkty. Apple coraz częściej przenosi funkcje, które wykorzystują dane osobowe lub prywatne na iPhone'a i inne urządzenia.

Tyma samym zmniejsza ilość danych, które opuszczają urządzenie i trafiają do chmury. Android z kolei, co wynika z podstawowego modelu biznesowego Google, opiera się na zbieraniu danych użytkowników i sprzedawaniu ich reklamodawcom. W związku z tym Google potrzebuje dostępu do naszych danych i udostępniania ich innym firmom.

Inteligentny asystent? Android z przewagą

Jeżeli skupimy się na funkcjonalności granicę, którą przekroczył Android, nie jest w stanie dosięgnąć Apple. Asystent Google to najlepszy inteligentny asystent na Androida, który jest po prostu potężny. Wykorzystuje wszystko, co wie o użytkowniku i świecie, aby ułatwić codzienne życie.

Jeśli Kalendarz Google wie, że spotykamy się z kimś o 15:30, a korki są straszne, Asystent Google powiadomi nas o wcześniejszym wyjściu. Odpowiedź Apple na Asystenta Google to Siri. Choć poprawia się z każdą nową wersją iOS, to nadal ogranicza się do stosunkowo prostych zadań i nie oferuje zaawansowanych funkcji Asystenta Google.

Android czy iPhone? Cena urządzeń

Fani Iphone'a mogą wybaczyć bark Asystenta Google, bo ten jest od 2019 dostępny w urządzeniach od Apple. Różnicę robi za to cena. Polskie ceny iPhone'a 14 to 5199 zł za iPhone 14 128 GB. 5899 zł kosztuje iPhone 14 256 GB, a 7199 zł iPhone 14 512 GB. Już wiadomo, że ceny produktów z jabłuszkiem będą jeszcze droższe.

Oczywiście również modele z Androidem z wyższej półki nie należą do najtańszych. Na przykład Samsung Galaxy Z Flip4, ekstrawagancki i funkcjonalny smartfon to wydatek rzędu, w zależności od pamięci, nawet 4300 zł. Niemniej jednak w porównaniu z iPhonem nowy telefon z Androidem można mieć za kilka tysięcy złotych taniej.

