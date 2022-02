Jeżeli chodzi o największe zmiany względem ubiegłorocznych smartfonów (seria Galaxy S21), to różnice są subtelne .

. Nowe modele Samsunga - S22, S22 Plus i S22 Ultra - wizualnie są bardzo podobne do poprzedników .

. Koreański gigant postawił na sprawdzoną stylistykę, a nie wymyślanie koła na nowo. Wnikliwa analiza ujawni jednak znaczące różnice.

Najważniejsza zmiana to kształt samych obudów - w rodzinie Galaxy S22 są one nieco bardziej kanciaste niż w serii Galaxy S21. Wykonane w całości ze specjalnie wzmocnionego aluminium, z przodem i tyłem pokrytym zupełnie nowym szkłem Gorilla Glass Victus+, którego nie znajdziemy w innych smartfonach na rynku. Nowe smartfony są wodoszczelne i dysponują certyfikatem IP68.



W przypadku modelu Galaxy S22 Ultra możemy mówić o największej kosmetyce, bo jego tył prezentuje się zupełnie inaczej od smartfonów S22 i S22 Plus. To dlatego, że aparaty fotograficzne nie zostały wydzielone na osobnej wyspie (jak w S22/S22 Plus), a wręcz wyrastają bezpośrednio z obudowy. To cecha charakterystyczna S22 Ultra, dzięki której nie pomylimy go z innym smartfonem.



Samsung S22, S22 Plus i S22 Ultra. Czym się różnią? Dane techniczne

Modele Galaxy S22 i Galaxy S22 Plus są bardzo podobne pod wieloma względami - różni je właściwie tylko przekątna ekranu.

Galaxy S22 ma 6,1-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem obrazu 120 Hz, pracujący w rozdzielczości FullHD+.

Galaxy S22 Plus ma z kolei ekran o tych samych parametrach technicznych, ale rozmiarze 6,6 cali.

Galaxy S22 ma wymiary 70,6 x 146 x 7,6 mm, przy masie 168 g. Galaxy S22+ jest nieco większy i cięższy - mierzy 75,8 x 157,4 x 7,6 mm i waży 196 g.

Z kolei S22 Ultra ma ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8 cali i rozdzielczości QHD+. Wymiary tego modelu zamykają się w 77,9 x 163,3 x 8,9 mm.



Jaki jest procesor w Samsungu S22, S22 Plus i S22 Ultra?

Wszystkie nowe modele Galaxy są napędzane przez procesory Exynos 2200 wspierane przez 8 GB pamięci RAM oraz 128/256 GB przestrzeni na dane.

W S22 Ultra możemy wybrać wersję z 12 GB pamięci RAM i nawet 512 GB lub 1 TB przestrzeni na dane. Musimy wybrać mądrze, bo smartfony nie mają slotu na kartę pamięci.



Jaka jest bateria w Samsungach S22?

Jeżeli chodzi o akumulatory, to w S22 znajdziemy ogniwo o pojemności 3700 mAh, w S22+ akumulator 4500 mAh, a w S22 Ultra baterię 5000 mAh. Wszystkie modele obsługują szybkie ładowanie 45W oraz bezprzewodowe ładowanie 15W.



Aparaty fotograficzne w S22, S22 Plus i S22 Ultra

Funkcje fotograficzne to najważniejsze różnice w serii Galaxy S22. Zarówno S22, jak i S22+ mają następujący zestaw: aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix oraz zoom z teleobiektywem 10 Mpix. Z przodu znajdziemy aparat do selfie 10 Mpix.



Galaxy S22 Ultra ma nieco inny zestaw aparatów. Znajdziemy tu aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix oraz dodatkowy telekobiektyw 10 Mpix (10-krotny zoom). Aparat przedni ma rozdzielczość 40 Mpix. Galaxy S22 Ultra niewątpliwie będzie najlepszym smartfonem fotograficznym na rynku.



Samsung S22, S22 Plus i S22 Ultra. Jakie ceny?

Przedsprzedaż modeli Galaxy S22/S22+ rusza już dzisiaj i potrwa do 9 marca. Z kolei zamówienia na S22 Ultra będziemy mogli składać od dzisiaj do 24 lutego. Warto wspomnieć, że do każdego z modeli dostajemy gratis słuchawki Galaxy Buds Pro.



Ceny smartfonów z rodziny Galaxy S22 prezentują się następująco (wersje bazowe 8/128 GB):