Używasz opaski treningowej lub zegarka sportowego? Ważna informacja

Należysz do tej grupy osób? Gadżet sportowy może ci zaszkodzić

Opaski i zegarki pomagające monitorować aktywność sportową na dobre weszły do naszego życia. Z jednej strony potrafią zmotywować i zachęcić do ruchu fizycznego, z drugiej jednak często opierają swoje działanie na wartościach, które nie są mierzone bezpośrednio, ale przewidywane za pomocą różnych wzorów. Polskie badania wykazały, że nie zawsze odzwierciedlają one rzeczywiste wartości, o czym poinformował serwis PAP naukawpolsce.pl. Urządzenia mogą zarówno zawyżać jak i zaniżać intensywność wysiłku, co prowadzi do nieprecyzyjnego planowania treningów, przemęczenia organizmu lub odwrotnie – braku efektów.

– Takie urządzenia nie mogą zastąpić testów wysiłkowych i nie powinno się opierać na nich planowania swoich treningów. Nierzadko np. zegarek określa naszą aktywność jako bardzo wymagającą, podczas gdy w rzeczywistości była ona średnio męcząca i mało efektywna lub przeciwnie - praktycznie maksymalna – powiedział PAP doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Przemysław Kasiak, jeden z autorów badania NOODLE.

W ramach cyklu badań NOODLE (predictioN mOdels fOr enDurance athLetEs) naukowcy przeanalizowali precyzję obecnych metod predykcyjnych stosowanych w urządzeniach sportowych. W badaniach wzięły udział osoby aktywne fizycznie oraz sportowcy wytrzymałościowi, u których analizowano: współczynnik wentylacji minutowej do ilości wydalanego dwutlenku węgla (VE/VCO2-slope), szczytowy puls tlenowy (peak oxygen pulse, O2Ppeak), krzywą efektywności poboru tlenu (oxygen uptake efficiency slope, OUES) oraz plateau efektywności poboru tlenu (oxygen uptake efficiency plateau, OUEP).

Prawdopodobnie te terminy niewiele mówią osobom, które okazjonalnie uprawiają sport, jednak w ocenie wydolności fizycznej organizmu pełnią istotną rolę. To, co ważniejsze, gdy podsumowali badania, okazało się, że modele matematyczne używane w urządzeniach są nieprecyzyjne, zwłaszcza w przypadku zawodowych sportowców.

Amatorsko uprawiasz sport? Nie musisz wyrzucać swojej opaski treningowej

Rozbieżne wyniki wynikają stąd, że u osób niewytrenowanych wskaźniki są łatwiejsze do wyliczenia, niż w przypadku tych wytrenowanych, gdzie poszczególne parametry wysiłkowe są znacznie wyższe. W przypadku zawodowych sportowców trudno wyobrazić sobie, kiedy taka osoba sama układa plan treningowy (i w konsekwencji dietę) na podstawie parametrów, które pokazuje jej opaska treningowa. Tę kwestię zostawia się raczej specjalistom, włącznie z okresowym wykonywaniem testów wysiłkowych.

Osoby uprawiane sport amatorko, ale regularnie, powinny raz na rok lub dwa lata również wykonać taki test, jak przekonują naukowcy. – Jeżeli nie będziemy wiedzieć, kiedy trening jest dla nas za ciężki, a będziemy go regularnie powtarzać, dojdzie do przetrenowania, z czym wiąże się zwiększone ryzyko kontuzji, przemęczenia, spadku motywacji, braku efektów i rezygnacji z aktywności fizycznej. W skrajnych przypadkach może się to skończyć nawet poważnymi zdarzeniami kardiologicznymi – zaznaczył Przemysław Kasiak.

Czy polskie badania udowadniają, że gadżety sportowe są bezużyteczne?

Jak czytamy w serwisie PAP naukawpolsce.pl w przypadku okazjonalnego i mało intensywnego treningu zegarki sportowe i opaski mogą być wystarczające. Niektóre wielkości, jak np. ilość kroków potrafią być jak kubeł zimnej wody, który pozwoli uświadomić, że gdy na liczniku przez cały dzień widzimy 500, to jest to najlepsza droga do zniszczenia sobie zdrowia. Wówczas nawet niewielki wysiłek będzie dla nas zbawienny.

Siedzący tryb pracy i częste używanie samochodów sprawia, że promocja zdrowia będzie wciąż poruszana i będą pojawiały się kolejne gadżety. Ale by ich dokładność była coraz większa, konieczne jest jeszcze lepsze poznanie parametrów fizjologicznych i doskonalenie używanych algorytmów.

Źródło: naukawpolsce.pl

