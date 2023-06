3. sezon Wiedźmina coraz bliżej! Zobacz zwiastun, spotkaj obsadę serialu

Netflix opublikował zwiastun nadchodzącego sezonu 3 popularnego "Wiedźmina". Co zobaczymy w nowej odsłonie? Jak zwykle szczyptę magii, sporo scen walki, pomruki niezadowolenia (i zadowolenia) głównego bohatera, a także wspaniałe wymiany zdań między Geraltem i Jaskrem. Wiedźmin wywozi Ciri z Cintry, a szkoląca ją Yennefer próbuje zaprowadzić ich do twierdzy w Aretuzie. Jak to jednak zwykle bywa, nic nie idzie po ich myśli.

Warto nadmienić, że będzie to jednocześnie ostatni sezon, w którym zobaczymy Henry’ego Cavilla, który dotychczas wcielał się w postać Geralta. W przyszłych sezonach zastąpi go popularny australijski aktor Liam Hemsworth. Czy zmiana ta nie przyniesie przypadkiem negatywnych konsekwencji dla serialu? Trudno powiedzieć. Produkcja już teraz mierzy się ze sporym niezadowoleniem oglądających. Fanów serialu i Cavilla może jednak ucieszyć fakt, że wraz z nowym sezonem nadchodzi Wiedźmin Fest.

Zobacz 3 sezon Wiedźmina przedpremierowo. Oto Wiedźmin Fest

Z okazji promocji trzeciego sezonu serialu, w Łodzi odbędzie się specjalna impreza dla fanów, czyli Wiedźmin Fest. Będzie miał on miejsce w dniach 24-25 czerwca. W jego trakcie będzie można przedpremierowo obejrzeć pierwsze odcinki trzeciego sezonu oraz spotkać się z twórcami i obsadą. Na Wiedźmin Fest ma przyjechać wspomniany Henry Cavill, Anya Chalotra (odgrywająca Yennefer), Freya Allan (wcielająca się w Ciri) oraz Joey Batey (czyli serialowy Jaskier).