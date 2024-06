Platformy streamingowe prześcigają się w dodawaniu do zasobów coraz to nowych tytułów. Nie inaczej jest w przypadku Disney+.

Lipiec w Disney+ to finałowe odcinki lubianych serii, kontynuacje docenianych seriali oraz wiele nowości, w tym produkcji oryginalnych.

Nowości w Disney Plus na lipiec. Co pojawi się na platformie?

Disney zapowiedział gratkę dla fanów produkcji uznawanej za jeden z najlepszych seriali ostatnich lat — Carmy Berzatto i jego ekipa, powracają bowiem w lipcu na platformę w trzecim sezonie serialu FX „The Bear”. Zespół będzie starał wspiąć się na nowe gastronomiczne wyżyny. Trzeci sezon da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania.

Emocji widzom dostarczyć może trzymający w napięciu i poruszający serial „Most zbrodni”. To tytuł inspirowany prawdziwą historią głośnej sprawy nastolatki Reeny Virk, która poszła na spotkanie z przyjaciółmi i nigdy nie wróciła do domu. Natomiast seria „Następcy” powróci w lipcu w nowej odsłonie. Główna bohaterka filmu „Następcy: Rebelia Red” cofnie się w czasie, by uratować Auradon — swój magiczny dom. W tym celu Red musi połączyć siły z wiecznie dążącą do perfekcji córką Kopciuszka.

Do tego na wszystkich fanów przygód psiaka Bluey czeka seria krótkometrażówek „Blue w szortach”, a w nich jeszcze więcej zabaw i przygód ulubionych bohaterów młodszych i starszych widzów. Co jeszcze trafi na platformę Disney+ w lipcu?

Filme i seriale Disney Plus. Co warto obejrzeć w lipcu?

W lipcu na platformie pojawią się także kontynuacje lubianych serii, na przykład drugi sezon „Jeszcze żyję” z Giną Rodriguez. Serial jest adaptacją książki Alexandry Potter „Confessions of a 40-something F**k Up” i ukazuje zmagania bohaterki, która pisze nekrologi i... widuje zmarłych. A ci doradzają jej jak żyć!

Także „Will Trent” pojawi się w lipcu w Disney+ z drugim sezonem. Główny bohater serialu opartego na cyklu bestsellerowych powieści Karin Slaughter wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje doświadczenia z dzieciństwa w rodzinie zastępczej.

Na platformę w lipcu trafią także finałowe odcinki lubianych serii. Widzowie doczekają się m.in. finału serii „La Clippers: Walka o zwycięstwo”, „Gwiezdne Wojny: Akolita” oraz piątego sezonu „The Kardashians”.

Pełna lista nowości w Disney Plus na lipiec

La clippers: Walka o zwycięstwo — finał sezonu — 2 lipca,

Jeszcze żyję — sezon 2 (wszystkie odcinki) — 3 lipca,

Blue w szortach — 8 odcinków krótkometrażowych — 3 lipca,

Most zbrodni — wszystkie odcinki — 10 lipca,

Misja: Podstawówka — sezon 3 (7 odcinków) — 10 lipca,

Następcy: Rebelia Red — film oryginalny — 12 lipca,

Co robimy w ukryciu — sezon 5 — 17 lipca,

The Bear — sezon 3 (wszystkie odcinki) — 17 lipca,

Gwiezdne Wojny: Akolita — finał sezonu — 17 lipca,

Will Trent — drugi sezon (3 odcinki w dniu premiery) — 24 lipca,

The Kardashians — finał sezonu 5 — 25 lipca,

Futurama — 12 sezon — 29 lipca.