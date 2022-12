Spis treści: 01 Co oglądać w weekend na Netflix?

02 Co obejrzeć w weekend w HBO Max?

03 Co oglądać w weekend w Prime Video?

04 Co obejrzeć w weekend w Disney Plus?

05 Co oglądać w weekend w Apple TV+?

Co oglądać w weekend na Netflix?

Guillermo Del Toro: Pinokio

Najnowsza produkcja Del Toro to musical animowany stworzony we współpracy z legendą animacji poklatkowej — Markiem Gustafsonem. Jest to klasyczna opowieść o legendarnym drewnianym chłopcu, w której przekraczane są różne światy, a także ujawniana jest życiodajna moc miłości. Głosu postaciom użyczają tacy aktorzy jak Ewan McGregor (Trainspotting, Gwiezdne Wojny), Cate Blanchett (Blue Jasmine, Elizabeth) czy Finn Wolfhard (Stranger Things, To).

Brokat

Brokat to jedyna polska propozycja w zestawieniu. Serial na podstawie scenariusza Aleksandry Chmielewskiej opowiada o losach trzech polskich prostytutek, które w połowie lat 70. XX wieku stają w obliczu zmian społecznych i politycznych w kraju jednocześnie pragnąc miłości, niezależności finansowej oraz wolności. W rolach głównych Wiktoria Filus, Matylda Giegżno i Magdalena Popławska.

Co obejrzeć w weekend w HBO Max?

Chiara

Włoski dramat opowiadający o rodzinnych problemach Claudio i Carmeli, a także ich córek — 18-letniej Guerrasio oraz 15-letniej Chiary. Dzień po urodzinach starszej siostry dochodzi do zaginięcia ich ojca. Chiara postanawia odkryć prawdę na własną rękę. Gdy zbliża się do prawdy, jest zmuszona zdecydować, jakiej przyszłości chce dla siebie. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Jonas Carpignano, który jest również współproducentem filmu.

Cyrano

Film w reżyserii Joe Wrighta to musical z elementami romansu i dramatu. Główny bohater, Cyrano de Bergerac, zakochuje się w swojej przyjaciółce, jednak przed wyznaniem swoich uczuć Roxanne zakochuje się od pierwszego wejrzenia w Christianie. Ponadczasowa opowieść o rozdzierającym serce trójkącie miłosnym w znakomitej obsadzie - Peter Dinklage (Gra o Tron), Haley Bennett (Niedosyt, Elegia dla bidoków) i Kelvin Harrison Jr. (Waves, Elvis).

Co oglądać w weekend w Prime Video?

Something From Tiffany’s

Nic nie może się równać z magią i ekscytacją wakacji w Nowym Jorku, gdzie ulice płoną światłami, okna wystawowe oślepiają przechodniów, a specjalne pudełko od Tiffany może zmienić bieg życia człowieka. Albo kilka żyć. Rachel i Gary są wystarczająco szczęśliwi, ale nie do końca gotowi na to wielkie zobowiązanie. Ethan i Vanessa, idealna para, mają zamiar uczynić związek oficjalnym. Kiedy proste pomieszanie prezentów powoduje, że ich ścieżki się krzyżują, uruchamia serię zwrotów akcji i nieoczekiwanych odkryć, które prowadzą ich tam, gdzie naprawdę powinni być. Bo miłość — jak życie — jest pełna niespodzianek.

About Fate

Opowieść o dwojgu ludzi, którzy wierzą w miłość, ale wydają się nigdy nie być w stanie znaleźć jej prawdziwego znaczenia. W szalonym zbiegu wydarzeń los stawia ich na swojej drodze w trakcie burzliwego sylwestra, a następstwem spotkania jest nie tylko romans, ale także chaos. W filmie występują między innymi Brit Robertson (The First Time), Thomas Mann (Earl i ja, i umierająca dziewczyna) czy Emma Roberts (Królowe krzyku). Zdjęcia do filmu powstały w stanie Massachusetts, a dokładniej w Norwood i Bostonie.

Co obejrzeć w weekend w Disney Plus?

Patrz, jak kręcą

Akcja filmu w reżyserii Toma George’a rozpoczyna się na londyńskim West Endzie, gdzie rozpoczyna się nagrywanie filmowej wersji przebojowej sztuki. W pewnym momencie zdjęcia muszą być zatrzymane po tym, jak kluczowy członek ekipy zostaje zamordowany. Kiedy zmęczony światem inspektor Stoppard i gorliwy żółtodziób Stalker podejmują się sprawy, obaj zostają wrzuceni do zagadkowego świata w efektownie brudnych kulisach teatru, badając tajemnicze zabójstwo na własne ryzyko.

Śnięty Mikołaj: Serial

Sześcioodcinkowy serial familijny utrzymany w świątecznym klimacie. Główny bohater — Scott Calvin — jest Świętym Mikołajem od prawie 30 lat. Zauważa, że jego magia zaczyna słabnąć, ale mimo to nadal stara się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Nagle Scott dowiaduje się o tym, że istnieje specjalna klauzula dotycząca jego pracy. Zaczyna się zastanawiać nad tym, jak wypełnia swoje obowiązki jako Święty Mikołaj oraz ojciec.

Co oglądać w weekend w Apple TV+?

Wyzwolenie

Oparty na faktach film opowiada triumfalną historię Petera, człowieka, który ucieka z niewoli, polegając na swoim sprycie, niezachwianej wierze i głębokiej miłości do swojej rodziny, aby uniknąć zimnokrwistych myśliwych i bezlitosnych bagien Luizjany w poszukiwaniu wolności. Inspiracją do powstania obrazu były zdjęcia "Whipipped Peter" opublikowane w Harper's Weekly w 1863 roku. Zostały one zrobione podczas badania lekarskiego armii Unii. Jedna z fotografii, znana jako "Ubiczowany grzbiet", pokazuje nagie plecy Petera okaleczone chłostą wymierzoną przez jego nadzorców, ostatecznie przyczyniła się do rosnącego publicznego sprzeciwu wobec niewolnictwa.

Little America: sezon 2

Po dobrym przyjęciu pierwszego sezonu Little America twórcy zdecydowali się na kontynuację serialu w drugim sezonie. Obraz nadal utrzymany jest w typie antologii, która przygląda się życiowym historiom imigrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Większość opowieści utrzymana jest w klimacie inspirujących, romantycznych, serdecznych i zaskakujących historyjek.

