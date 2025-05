Liczby nie kłamią. Polskie lotnisko korkuje się. Rekordowy wynik

Kwietniowy ruch pasażerski na Lotnisku Chopina osiągnął rekordowe 1,82 mln osób. To 15-procentowy wzrost rok do roku. Wynik jest lepszy nie tylko w porównaniu do kwietnia 2024, ale także stycznia, lutego i marca tego roku.