Drugie największe lotnisko świata będzie stopniowo wyłączane

Władze Emiratów poinformowały, że wszystkie loty komercyjne zostaną przekierowane do Portu lotniczego Dubaj-Al Maktoum (DWC). Lotnisko mocno się rozrośnie i po jego rozbudowie będzie w stanie obsłużyć do 260 milionów pasażerów rocznie. Na tę inwestycję władze przeznaczą ok. 35 miliardów dolarów. Al Maktoum International znajduje się 45 km od centrum Dubaju. A co się stanie z DXB?

CEO Dubai Airports, Paul Griffiths, potwierdził, że Port lotniczy Dubaj (DXB) będzie stopniowo wyłączany z użytku przez następnych 7-10 lat. "W końcu wszystkie operacje zostaną przeniesione do DWC. To nie tylko nowe lotnisko - to przyszłość lotnictwa". Jako pierwsze zostaną przekierowane wybrane loty cargo i tanich linii lotniczych, a następnie linii międzynarodowych.

Zdaniem szefa dubajskich lotnisk utrzymywanie dwóch węzłów lotniczych jednocześnie nie miałoby sensu. DXB i DWC znajdują się w odległości 70 km od siebie. Najpierw jednak DWC musi osiągnąć wymaganą przepustowość. Wówczas przeniesione do niego zostaną wszystkie usługi. Pozostawienie DXB otwartym wymagałoby ogromnych inwestycji.

W Dubaju powstanie największe lotnisko na świecie

Al Maktoum International Airport (DWC) ma być o wiele nowocześniejszym i 5-krotnie większym lotniskiem. Jego przepustowość 260 mln pasażerów rocznie sprawi, że będzie to największe lotnisko świata. Ma się tam znajdować 5 pasów startowych oraz 400 bram. Możliwe, że pierwszy etap budowy zostanie zakończony w 2033 roku.

W międzyczasie władze nadal będą inwestować w DXB, tak aby pozostawało światowej klasy lotniskiem. "W najbliższym czasie nie wyłączamy świateł w DXB. To starannie zarządzany proces, który wspiera długoterminowy wzrost Dubaju przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi" - przekonuje Griffiths.

A co dokładnie stanie się z opuszczonym lotniskiem? Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju znajduje się 4,7 km od centrum miasta i rozciąga się na powierzchni 2,9 hektara. Już teraz mówi się o tym, że wielu dubajskich deweloperów "chciałoby położyć ręce na tym terenie", ale do tej pory nie ma oficjalnego potwierdzenia, co tam zbudują. Nieoficjalnie mówi się, że powstanie tam ogromne osiedle apartamentowców.

