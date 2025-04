Najbardziej ruchliwe lotniska świata 2024. Polska może pomarzyć

Prawdziwą sensacją jest jednak awans lotniska w Dubaju na drugą pozycję światowego rankingu . Dubai International Airport w 2024 roku obsłużył aż 92,3 miliona pasażerów, umacniając swoją pozycję jako globalny hub i wrota do Azji, Europy i Afryki. W czołówce znalazły się również Dallas Fort Worth, Tokio Haneda i Londyn Heathrow, które zajęły odpowiednio trzecie, czwarte i piąte miejsce.

Tym samym, choć amerykańskie porty lotnicze nadal zajmują dominującą pozycję w światowych rankingach, eksperci przewidują, że największe wzrosty w nadchodzących latach będą pochodzić z rynków wschodzących. Azja, Indie, Chiny, Ameryka Łacińska, a nawet Afryka - to tam kierują się oczy analityków.

Lotniska-huby w USA rozwijały się bardzo szybko, nawet w czasie pandemii, bo linie lotnicze mocno koncentrowały się na swoich głównych bazach. Ale obecnie to wschodzące rynki wykazują największy potencjał rozwoju

Mimo szeregu wyzwań, od napięć geopolitycznych po opóźnienia w produkcji samolotów, przyszłość globalnego transportu lotniczego rysuje się w jasnych barwach. Jak wskazuje Międzynarodowa Radę Portów Lotniczych, pasażerowie nie tylko powrócili do latania, ale robią to z jeszcze większym entuzjazmem niż przed pandemią. Prognozy na kolejne dekady są równie imponujące, do 2045 roku liczba pasażerów na świecie może się nawet podwoić. W miarę jak technologia, infrastruktura i globalna mobilność będą się rozwijać, lotnictwo ma szansę wejść w nową, złotą erę.