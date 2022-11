Czy Netflix zużywa dużo internetu i do oglądania trzeba mieć światłowód?

Ile GB ma jeden film na Netfliksie, gdy korzystasz z przeglądarki?

Zużycie danych do oglądania filmów czy seriali Netflixa jest uzależnione od jakości materiałów. Im lepszy obraz, tym więcej GB internetu wykorzystuje się w ciągu godziny.

Użycie internetu na godzinę:

Niskie - 0,3 GB - jakość podstawowa;

- 0,3 GB - jakość podstawowa; Średnie - 0,7 GB - jakość standardowa;





- 0,7 GB - jakość standardowa; Wysokie :

do 1 GB - jakość SD;

do 3 GB - jakość HD;

do 7 GB - jakość Ultra HD (4K);

Jeden film na Netflixie może mieć od kilku do nawet kilkunastu GB. Wiele zależy od wybranej jakości oglądanych treści, szybkości łącza i wykupionego planu. Można mieć bardzo szybkie łącze i pakiet Netflix za 29 zł/mc, a to oznacza, że będzie trzeba zadowolić się standardową jakością, czyli 480p.

Jak ustawić Netfliksa, żeby zużywał mniej GB na smartfonie?

Wielu użytkowników Netflixa korzysta z niego na urządzeniach mobilnych - podczas jazdy autobusem czy pociągiem. Ile danych pobiera oglądanie filmu na Netflix w takich okolicznościach?



Cztery rodzaje ustawień użycia danych na urządzeniach mobilnych:

automatyczne;

tylko Wi-Fi;





oszczędzanie danych;





maksymalne użycie danych.

W przypadku ustawień automatycznych aplikacja Netflix dąży do zapewnienia równowagi pomiędzy jakością wideo i zużyciem danych. W praktyce oznacza to możliwość oglądania materiałów przez ok. 4 godziny, co zużyje 1 GB danych.

"Tylko Wi-Fi" to wariant, który umożliwia korzystanie z Netflixa po połączeniu z routerem Wi-Fi. Z kolei opcja oszczędzania danych zapewnia około 6 godzin rozrywki, zużywając 1 GB danych.

W przypadku maksymalnego zużycia danych użytkownik ma do dyspozycji najwyższą możliwość jakość wyświetlanych treści. W tej opcji pobór danych może wynosić 1 GB na 20 min, a nawet więcej. Ograniczeniem są możliwości techniczne urządzenia i szybkość łącza internetowego.

Jak zmniejszyć jakość na Netflix?

Osoby oglądające Netflixa przez przeglądarkę lub na urządzeniach mobilnych mogą zdecydować o wyborze jakości obrazu. Jak to zrobić?Konfiguracja ustawień w przeglądarce:

Najedź na ikonę profilu w prawym górnym rogu i wybierz Konto. W sekcji Profile i kontrola rodzicielska rozwiń opcje przy konkretnym koncie. Znajdź Ustawienia odtwarzania i wybierz Zmień. Skonfiguruj ustawienia według upodobań, a następnie kliknij Zapisz.

Konfiguracja ustawień w urządzeniach mobilnych:

Otwórz aplikację Netflix i wybierz Więcej lub kliknij ikonę profilu. Wybierz Ustawienia aplikacji. W sekcji Odtwarzanie wideo wybierz Użycie danych. Skonfiguruj według upodobań.

Czy do oglądania Netflixa trzeba mieć szybki internet?

Nie trzeba, ale im szybsze łącze, tym lepsza jakość wyświetlanych materiałów. Do oglądania filmów i seriali w jakości SD potrzebne jest łącze o prędkości 1 Mb/s. Jakość HD zapewni łącze o prędkości 5 Mb/s, a Ultra HD - 15 Mb/s. Oczywiście nie tylko szybkość internetu ma znaczenie. Ważny jest także wybrany plan Netflixa, ponieważ najtańszy wariant umożliwia oglądanie tylko w standardowej jakości.