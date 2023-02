Spis treści: 01 "Duchy Inisherin" w marcu w Disney+. Co jeszcze?

"Duchy Inisherin" w marcu w Disney+. Co jeszcze?

Nowości na platformie będzie niemało. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie — pierwsza pozycja na liście uszczęśliwi szczególnie fanów Gwiezdnych Wojen. Jeżeli interesują nas coroczne Oscary, jest teraz dobry moment na to, by nadrobić pozycje nominowane do tej nagrody. Na disneyowej liście znalazł się również tytuł, jaki otrzymał aż 9 nominacji, i jest to film "Duchy Inisherin" z Colinem Farrellem i Brendanem Gleesonem w rolach głównych. Fani uniwersum Marvela ucieszą się z filmu "Venom", a ci, którzy lubią thrillery, historie oparte na faktach oraz true crime z zaangażowaniem usiądą przez telewizorem, by obejrzeć film "Dusiciel z Bostonu" z Keirą Knightley w roli Loretty McLaughlin. Zobacz, co jeszcze przygotowało Disney+.

Oglądanie możemy zacząć już od 1 marca, kiedy to na platformę trafią trzy pozycje, z czego jedna składająca się z 10 odcinków. Ci, którzy jednak wolą filmy od seriali, nie będą musieli długo czekać na rozrywkę dla siebie — już dwa dni później do serwisu trafią dwie produkcje pełnometrażowe.

The Mandalorian — sezon 3 (nowy odcinek co tydzień). 1 marca 2023

Na szlaku zbrodni — sezon 2. 1 marca 2023

Misja podstawówka — sezon 2 (dostępne od razu 10 odcinków). 1 marca 2023

Śladami Micheala. 3 marca 2023

Venom. 3 marca 2023

Mpower. 8 marca 2023

Duchy Inisherin. 8 marca 2023

Skazany na wolność. 10 marca 2023

Zabójcze umysły: ewolucja — sezon 16. 15 marca 2023

911: Teksas. 15 marca 2023

Dusiciel z Bostonu. 17 marca 2023

Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING z Dave'em Lettermanem. 17 marca 2023

To jest w nas. 24 marca 2023

Więzy. 29 marca 2023