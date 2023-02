3300 zł rocznie. Tyle wydasz na wszystkie serwisy streamingowe. Czy warto?

Pod koniec miesiąca, poza wypłatą, przychodzi rachunek za dostęp do platform VOD. Ile zapłacimy za możliwość oglądania filmów i seriali?

Ile kosztuje streaming? Ceny abonamentów

W Polsce jest obecnie 9 dużych serwisów streamingowych, a wkrótce, bo 14 lutego, dołączy jeszcze jeden kandydat z pokaźną biblioteką filmów i seriali.

Netflix oferuje największy wybór opcji abonamentowych. 29 zł miesięcznie zapłacimy za abonament podstawowy (rocznie: 348 zł), 49 zł miesięcznie za standardowy (rocznie: 516 zł), 60 zł daje nam dostęp do oferty premium, ale możemy też uzyskać go płacąc rocznie 720 zł.

W przypadku HBO Max, dostęp do platformy możemy wykupić za 29,99 zł za miesiąc lub 234,99 zł za rok. Warto też wspomnieć, że w momencie pojawienia się serwisu na polskim rynku, dostępna była promocja, umożliwiająca zakup abonamentu za 19,99 zł. Pod warunkiem, że nie zrezygnujemy z HBO Max, właśnie za taką cenę możemy mieć dostęp do usług. Założyliśmy jednak, że płacimy wyższą cenę.

W 2022 roku oprócz HBO Max na polski rynek wkroczyło też Disney+. Ile musimy zapłacić, by zyskać dostęp do platformy? 28,99 zł za miesiąc lub 289,90 zł za rok.

Kolejnym serwisem jest Amazon Prime Video i tu sprawa wygląda ciekawie. Abonament możemy wykupić za 10,99 zł miesięcznie lub... 49 zł za rok. Nie trzeba chyba podkreślać, która z opcji opłaca się najbardziej i zastanawia mnie, czy ktoś decyduje się na płatność miesięczną (zakładając, że nie jest to zakup na np. dwa miesiące).

AppleTV+ kosztuje z kolei 34,99 zł miesięcznie oraz 419,88 zł za rok. Serwis oferuje też dużą bazę filmów, które możemy wypożyczyć poza abonamentem (co jest nieco irytujące, jeśli nie wiemy tego przed zakupem subskrypcji).

Na rynku mamy także Viaplay, obecnie kosztujące 34 zł miesięcznie, jednak od 1 marca cena ta ma się zmienić na 55 zł miesięcznie. Za rok zapłacimy natomiast 528 zł.

Jeśli chcemy mieć dostęp do większości platform, to nie koniec kandydatów. Dostępny jest jeszcze Player w cenie 20 zł za miesiąc, 159 zł za rok, Polsat Box Go Premium, w którym standardowa cena usługi to 40 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc dostępny jest w ofercie promocyjnej za 30 zł), natomiast za rok zapłacimy 480 zł, oraz Canal+ Online, jaki kupimy za 29 zł za miesiąc i 348 zł za rok.

To koniec? Na ten moment tak. Wkrótce jednak ukaże się jeszcze jedna platforma streamingowa — SkyShowtime. Wiemy już, że za usługę będziemy musieli zapłacić 24,99 zł. Na tę chwilę serwis nie poinformował, czy będzie możliwość uiszczenia jednorazowej zapłaty za rok.

Na potrzeby symulacji, uznajmy jednak, że rocznie będziemy musieli zapłacić około 290 zł (zakładając delikatną obniżkę przy kwocie rocznej). Przyjmijmy też, że w przypadku Netflixa kupujemy pakiet standardowy za 43 zł i 516 zł rocznie i nie mamy znajomych, z którymi moglibyśmy się podzielić dostępem do jakiegokolwiek konta, a Viaplay już podniosło ceny.

10 serwisów i wysoki rachunek

Podsumowując, za miesięczny i roczny abonament przyjdzie nam sporo zapłacić.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich wyżej wymienionych serwisów streamingowych, czyli w sumie 10 platform, musielibyśmy łącznie zapłacić 322,95 zł miesięcznie lub 3314,77 zł rocznie (wybierając płatności roczne, które często są w cenach promocyjnych).

Jeśli natomiast policzymy, ile łącznie wydamy płacąc subskrypcję co miesiąc, okaże się, że z konta znika nam 3875,40 zł.

Warto w tym miejscu dodać, że od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wynosi 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa — 22,80 zł.