Współdzielone konta Netflix z dodatkowymi opłatami

Jeżeli nadal korzystanie ze współdzielonego konta na platformie Netflix, to z całą pewnością słyszeliście o decyzji firmy. Ta chce zakończyć proceder, w rezultacie którego wiele osób było w stanie uiszczać niewielką opłatę i oglądać streamowane treści na różnych urządzeniach i w kilku lokalizacjach jednocześnie. Dzięki temu nawet najdroższy pakiet Netflix mógł kosztować (w przeliczeniu na użytkownika) zaledwie kilka złotych.

Firma wystosowała w ostatnim czasie specjalny list do swoich akcjonariuszy, w którym opisuje nadchodzące zmiany i zapewnia, że zostaną one wdrożone jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku. Oznacza to, że tak naprawdę współdzielącym użytkownikom pozostało kilka, w porywach do 8 lub 9 tygodni korzystania z usługi na starych warunkach.

Co ciekawe, możliwe będzie „pójście na ugodę". Netflix udostępni takim osobom możliwość dalszego dzielenia swojego konta z użytkownikami z innych lokalizacji. Oficjalnie usługa nawet w najdroższym pakiecie będzie zezwalać na korzystanie z niej w jednym gospodarstwie domowym. Będzie to można obejść dzięki dodatkowej opłacie. Ta wyniesie około 3 dolarów.

Decyzja ta została umotywowana testami, które Netflix przeprowadził w Ameryce Południowej. Jeżeli dodatkowy koszt nie stanowi dla was problemu, to w dalszym ciągu ze wspólnego konta będzie mogła korzystać np. zaprzyjaźniona para mieszkająca pod innym adresem.

Rozwiązania finansowych tarapatów

Netflix zwraca się do akcjonariuszy nie bez powodu. Inwestorzy pełni są obaw i irytacji ze względu na słabe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. O problemach streamingu pisaliśmy już sporo, głównie w kontekście nasycenia rynku usługami i brakiem rosnących przychodów z nowych subskrybentów.

Przedsiębiorstwa takie jak Netflix są zmuszone do poszukiwania nowych sposobów na monetyzację swojej usługi. Nie dość, że utrzymanie takiego samego poziomu przychodów nie usatysfakcjonuje zainteresowanych, to te i tak w ostatnim czasie spadły. Z usługi odeszło sporo użytkowników, a współdzielone konta to dość wymierna strata dla firmy.

Zarząd uspokaja i zwraca uwagę, że w początkowo po wprowadzeniu nowych zasad spodziewa się małej zapaści, gdyż część kont zmieni swój plan na tańszy, lub zrezygnuje z abonamentu. Po czasie osoby, które do tej pory korzystały z taniego konta, najpewniej zdecydują się na swój własny wariant — na przykład ten z reklamami lub jakością 720p.