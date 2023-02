SkyShowtime w Polsce z bogatą biblioteką filmów i seriali. Jaka cena?

Dawid Szafraniak Technologia

SkyShowtime wchodzi do Polski. To nowa - obok Netflixa, HBO Max, Disney+ czy Amazon Prime Video - duża platforma streamingowa z filmami i seriali. Właśnie poznaliśmy konkretne informacje. Wiemy, co będzie w ofercie (a biblioteka jest bardzo bogata) i jaki trzeba będzie zapłacić miesięczny abonament. Co z dzieleniem konta?

Zdjęcie SkyShowtime z datą premiery w Polsce. / SkyShowtime / materiały prasowe