Disney+ w odwrocie. Subskrybenci rezygnują po podwyżkach cen

Disney+ znalazł się w momencie, w którym niegdyś był Netflix. Z jednej strony niedawno podniesiono ceny za dostęp do platformy. Z drugiej gigant ciągle nie rozwiązał problemu związanego z udostępnianiem kont. W efekcie usługa w ostatnim czasie straciła całkiem sporo użytkowników.

Disney+ stracił ponad milion subskrybentów

Liczba uciekających z platformy Disney+ osób nie była mała. W czwartym kwartale w usłudze ubyło około 1,3 mln subskrybentów. Uciekających użytkowników wśród tych dotychczasowych było więcej, bo jest to ogólny bilans, gdzie na pewnych rynkach, w tym azjatyckich, gdzie dostęp oferowany jest wraz z Hotstar, klientów przybyło.

Zdjęcie Disney+ zamknął 2023 r. z liczbą niespełna 150 mln subskrypcji / statista.com / materiał zewnętrzny

Disney+ zeszły rok zamknęło z liczbą 149,6 mln użytkowników, z czego 38,3 mln stanowią osoby mające dostęp poprzez platformę Hotstar, która działa m.in. w Indiach. Z czego wynika spadek w liczbie subskrypcji?

Platforma zaserwowała spore podwyżki

Disney+ w zeszłym kwartale zaserwował użytkownikom podwyżki cen abonamentu, które dotknęły również Polskę. W naszym kraju opłata wzrosła o ponad 30 proc. Dla wielu osób było to zbyt dużo i dlatego podjęto decyzje związane z rezygnacją. Na tym nie koniec problemów usługi.

Ponadto firma obecnie boryka się z nierozwiązanym problemem dotyczącym użytkowników udostępniających własne konta innym osobom. W trakcie omawiania ostatnich wyników kwartalnych zapowiedziano, że stosowne remedium zostanie wprowadzone w życie latem tego roku, ale to dopiero nastąpi.

Disney+ ukróci udostępnianie kont za kilka miesięcy

Disney+ zamierza zrobić porządek z udostępnianiem kont w podobny sposób, co Netflix mający to już za sobą. Proceder zostanie ukrócony i będzie to związane z wyższymi opłatami za dostęp dla osób spoza gospodarstwa domowego. To powinno sprawić, że subskrybentów ponownie zacznie przybywać. Podobną sytuację obserwowaliśmy w przypadku Netfliksa. Wielu użytkowników zapierało się wtedy, że nie planuje powrotu do oglądania platformy. Czas jednak pokazał, że liczba subskrypcji cały czas rośnie.

Netflix poprzedni rok zamknął z liczbą ponad 247 mln użytkowników. Tylko w ostatnim kwartale 2023 r. usłudze przybyło ponad 13 mln nowych subskrybentów.