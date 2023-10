HBO Max czeka zmiana w Polsce. Z nazwy aplikacji zniknie jedno słowo

HBO Max to aplikacja, która wkrótce w Polsce będzie dostępna pod inną nazwą. Wynika to ze zmian, które Warner Bros. Discovery zainicjowało już wcześniej na innych rynkach i nie ominie to również naszego kraju. Za kilka miesięcy z nazwy platformy HBO Max w Polsce zniknie jedna z dwóch fraz. Która i kiedy to nastąpi?

Zdjęcie HBO Max / burdun / 123RF/PICSEL