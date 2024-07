Spis treści: 01 Jaki serial włączyć na Netflixie?

02 Dobre miejsce

03 Grace i Frankie

04 Szefowa

05 Przetrwają Puszyści

06 Przyjaciele z uniwerku

Jaki serial włączyć na Netflixie?

Na platformie znajdziemy gigantyczną gamę różnego rodzaju seriali komediowych. Jednocześnie pozycje te różnią się długością swoich odcinków - niektóre mogą trwać 25 min, zaś inne nawet półtorej godziny. Jeśli chcecie cieszyć się zwięzłą, wartką akcją i krótkimi odcinkami, powinniście spojrzeć na poniższe zestawienie.

Dobre miejsce

Serial "Dobre miejsce" jest nagradzaną wieloma nagrodami produkcją, która ukazuje nam w wyjątkowy sposób życie po śmierci. Czy wszyscy trafiamy do nieba? Przekona się o tym główna bohaterka Eleanor. Po swojej śmierci przenosi się do miejsca, gdzie na każdego człowieka czeka jego własny raj. Jednakże okazuje się, że nastąpiła gigantyczna pomyłka, gdyż Eleanor nie powinna tam trafić - jednakże nikt o tym nie wie, ale... tylko do czasu. Na domiar "złego" każdemu nowemu mieszkańcowi "Dobrego Miejsca" zostaje przypisana "bratnia dusza", z którą ma spędzić całą wieczność.

Reklama

Grace i Frankie

Serial skupia się na dwóch dojrzałych kobietach, które "swoje już przeżyły". Jednakże życie po raz kolejny wywraca ich życie do góry nogami. Okazuje się, że ich mężowie... wzięli się w parę. Informacja spada na nie jak grom z jasnego nieba. Żeby tego było mało, są zmuszone do zamieszkania w jednym domu. Jest to wstęp do istnej (przekomicznej) tragedii. Obie panie znajdują się na totalnie dwóch różnych biegunach osobowości. Grace jest apodyktyczna, władcza i nastawiona na wygląd oraz pieniądze, zaś Frankie jest lekkoduchem, wyznawczynią kolejnych wcieleń i teorii alternatywnych oraz artystką z podartymi i poplamionymi ubraniami. Jednakże mimo licznych zabawnych kłótni, między kobietami nawiązuje się chytry plan, plan mający na celu rozruszanie biznesu z wibratorami dla starszych kobiet.

Wideo youtube

Szefowa

Serial "Szefowa" jest luźną adaptacją biografii "#GIRLBOSS" Sophii Amoruso. Fabuła skupia się na historii dwudziestokilkuletniej Sophii, która "nadal" nie wie, co chce w życiu robić. Wciąż brakuje jej pieniędzy, nie dogaduje się z ojcem, dokonuje także wątpliwych decyzji życiowych, lecz mimo to, chce zajmować się tym, co ją interesuje. Czyli właściwie czym?

Punktem zwrotnym w jej życiu okazuje się kupno starej kurtki za 9 dolarów w lumpeksie. Tuż po tym dziewczyna traci pracę i nie mogąc zapłacić czynszu, postanawia sprzedać wcześniej zakupione ubranie w internecie. Okazuje się, że kurtka osiąga cenę aż kilkuset dolarów. Tak pojawił się plan na biznes.

Przetrwają Puszyści

Ta szczególna pozycja powstała na bazie zbioru esejów autorstwa Michelle Buteau, która jednocześnie wciela się w główną bohaterkę Mavis. Przed pewną siebie Mavis, która w pełni zaakceptowała swój rozmiar, roztacza się idealne życie: ma przystojnego chłopaka, mieszkanie i zaraz dostanie swoją wymarzoną pracę stylistki ubrań. Jednakże w jednej chwili rzuca faceta z powodu jego zdrady, z tego powodu przenosi się do obskurnego mieszkania z "dziwną" lokatorką, jednocześnie traci szansę na nową pracę. Jej pewność siebie mocno kruszeje. W tym ciężkim czasie wspierają ją przyjaciele, którzy namawiają ją do zmian. Jednakże, czy Mavis jest na nie gotowa? Czy gotowa jest także na nową miłość i nowe wyzwania kapryśnych klientów związanych z modą?

Wideo youtube

Przyjaciele z uniwerku

Grupa przyjaciół z Harvardu spotyka się po 20 latach. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, przecież co złego może się stać? Otóż wszystko. Wraz z kolejnymi odcinkami zagłębiamy się w coraz bardziej skomplikowane (i zabawne) relacje między poszczególnymi bohaterami, którzy już przekroczyli czwartą dekadę swojego życia. Czy można być jednocześnie odpowiedzialnym dorosłym i powrócić do studenckiego życia? Z próby powrotu do "starych czasów" wywiąże się cała seria zaskakujących, dziwnych i wieloznacznych sytuacji. Jak potoczą się losy szóstki przyjaciół?

Polecamy na Antyweb: Państwo dopłaci 5 tys. zł do roweru elektrycznego