Najstraszniejsze horrory na Netflix niełatwo wybrać. Spośród setek różnych tytułów ciężko samodzielnie wybrać ten, który będzie odpowiedni. Wiele dostępnych filmów może nie sprostać naszym oczekiwaniom. Przedstawiamy top 8 horrorów na Netflix, to najmocniejsze pozycje.

1. Egzorcyzmy Emily Rose (2005)

To horror, który można obejrzeć na Netflixie, dotyczy jednego z ulubionych motywów, jakim jest opętanie. Rolę tytułowej Emily odgrywa Jennifer Carpenter. Bohaterka zostaje opętana, w wyniku czego umiera. O śmierć kobiety obwiniany jest ksiądz (Tom Wilkinson), który przeprowadzał egzorcyzmy, mające pomóc.

Historia w horrorze pokazana została od strony sceptycznej prawniczki (Laura Linney), która broni oskarżonego w sądzie. Z czasem zaczyna zmieniać swoje podejście, przez odkrycie świata, w którym rządzą siły nadprzyrodzone.

2. Dziewiąte wrota (1999)

Dziewiąte wrota jest horrorem z polskim akcentem, gdyż został wyreżyserowany przez Romana Polańskiego. Tytuł przedstawia historię znawcy starodruków, Deana Corso (Johnny Depp). Mężczyzna otrzymuje jeden z trzech egzemplarzy księgi "Dziewięć Wrót Królestwa Cieni", aby sprawdzić jego autentyczność. Dean ma także odnaleźć dwie pozostałe książki. Jak się okazuje, od tego momentu wokół znawcy dzieją się niepokojące rzeczy.

Dziewiąte wrota to nie tylko trzymający w napięciu horror, ale też pełen zagadkowości kryminał. W towarzystwie Jonny’ego Deppa zobaczymy m.in. Emmanuelle Seigner czy Franka Langellę.

3. Ciche miejsce (2018)

Ciche miejsce to horror z Netflixa, opowiadający o świecie, który został opanowany przez potwory. W takich czasach przyszło żyć rodzinie, która każdego dnia musi walczyć o życie. Żądne krwi bestie są szczególnie wrażliwe na dźwięki. To znacząco utrudnia funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

Cała historia zdecydowanie trzyma w napięciu. W rolach głównych w horrorze Ciche miejsca zobaczymy takich aktorów jak: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward.

4. Resident Evil (2002)

To horror na Netflix z motywem zombie. W wyniku badań i eksperymentów genetycznych prowadzonych przez The Umbrella Corporation, z labolatorium wydostaje się niebezpieczny wirus. Ten zamienia całą załogę naukowców w zombie. Ci, którym udało się uniknąć zarażenia, próbują się za wszelką cenę wydostać i uratować ludzkość przed zagładą.

Ten popularny horror oparty został na znanej serii gier komputerowych. W rolach głównych zobaczymy m.in. Millę Jovovich, Michelle Rodriguez czy Erica Mabiusa.

5. Mgła (2007)

Mgła to adaptacja opowiadania Stephena Kinga, który jest jednym z najpopularniejszych autorów horrorów. Horror na Netflixie przenosi nas do rzeczywistości, w której panuje bardzo gęsta mgła. Co gorsza, w niej czyhają na ludzi groźne istoty, które są wojskowym eksperymentem. Schronieniem dla ofiar okazuje się supermarket, w którym zostają zamknięci.

Horror trzyma w napięciu nie tylko ze względu na zagrożenie, ale także panujące nastroje. Przedstawia, do czego potrafią być zdolni ludzie, którzy za wszelką cenę chcą przeżyć.

6. Anihilacja (2018)

Horror Anihilacja na Netflix opowiada o byłej żołnierce, a obecnej biolożce, której mąż zaginął w strefie X. Kobieta decyduje się na samodzielne odnalezienie go i rozwikłanie tajemnicy zniknięcia. W tym celu dołącza do grupy, która planuje wybrać się do nieznanej strefy X. Okazuje się, że w tym świecie czyhają na nich stworzenia, które nie tylko chcą je zabić, ale też zmanipulować.

Rolę głównej bohaterki, Leny, odegrała Natalie Portman. Razem z aktorką w horrorze zobaczymy m.in. Jennifer Jason Leigh czy Ginę Rodriguez.

7. Crimson peak. Wzgórze krwi (2015)

Kolejnym polecanym horrorem do obejrzenia na Netflix jest właśnie Crimson peak. Wzgórze krwi. Młoda pisarka zostaje oczarowana przez tajemniczego mężczyznę, z którym niedługo później bierze ślub. Przeprowadza się do jego domu, z dala od swojego dawnego życia czy rodziny. W miejscu tym jednak zaczynają się dziać nietypowe rzeczy. Mąż kobiety okazuje się też nie tym, kim się wydawał być.

To zdecydowanie mocny horror wyróżniający się na tle innych, ze względu na swój klimat. Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Mia Wasikowska, Tom Hiddleston czy Charlie Hunnam.

8. Teksańska masakra piłą mechaniczną (2022)

Ta pozycja to kolejny film nawiązujący do klasycznego horroru z 1974 roku o tym samym tytule. Znany morderca Leatherface wraca po 50 latach, po tym, jak jego spokój zostaje zakłócony przez nowych mieszkańców Horlow w Teksasie. Spokojne życie młodych ludzi zamienia się w krwawy koszmar.

Ten horror na Netflix to zdecydowanie pozycja dla fanów pierwotnej Teksańskiej masakry piłą mechaniczną, ale i nie tylko.

