Netflix i autoplay zwiastunów. Jak to wyłączyć w aplikacji w telewizorze?

Autoplay zwiastunów w Netflixie podczas przeglądania strony głównej to funkcja, na którą użytkownicy serwisu narzekają od lat. Szukanie nowego filmu lub serialu do obejrzenia wiąże się z głośnymi dźwiękami, a często i z psuciem frajdy z oglądania danej produkcji, bo zwiastun zdradza czasem zbyt wiele z fabuły. Istnieje jednak prosty sposób, żeby wyłączyć tę funkcję. Jak to zrobić?

Zdjęcie Autoplay zwiastunów w serwisie Netflix to opcja, którą z łatwością można wyłączyć / CHRIS DELMAS/AFP/East News / East News