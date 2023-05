Netflix kończy ze współdzieleniem konta. Amazon to wykorzystuje i gra im na nosie

Amazon sprytnie wykorzystał sytuację, ponieważ w Internecie rośnie niezadowolenie z serwisu Netflix odnośnie do weryfikacji urządzeń i dodatkowych opłat. Wielu użytkowników dzieli się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych pod hasztagiem #cancelnetflix. Nie dziwi więc fakt, że konkurencja chce wykorzystać sytuację i przyciągnąć rezygnujących użytkowników do siebie.

Netflix kończy z dzieleniem konta, konsekwentnie weryfikuje

Wszystko zaczęło się od zeszłotygodniowego komunikatu w związku z wprowadzeniem przez Netflix opłat za współdzielenie konta. Jeżeli chcemy dzielić konto z kimś spoza naszego gospodarstwa domowego, musimy dopłacić 9,99 złotych. Może to nie wydaje się jakąś ogromną sumą, ale załóżmy, że mamy wykupiony najdroższy pakiet, ten za 60 złotych, dodajemy dodatkowe 9,99 i mamy 70 złotych bez grosza. No to już jest ładna suma za miesiąc korzystania.

Polacy zaczęli dostawać komunikaty odnośnie do konieczności uporządkowania swoich kont oraz ewentualnym przeniesieniu ich do abonamentu opłacanego przez siebie: „Potwierdź, że telewizor należy do Twojego gospodarstwa domowego". Użytkownicy zgłaszają, że nie mogą korzystać ze swojego konta, ponieważ pracują za granicą, współdzieląc na przykład konto z żoną pozostającą w Polsce, i nie mają możliwości zweryfikowania urządzenia w tym momencie.