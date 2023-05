Od dawna słyszymy, że Netflix sprzeciwia się często stosowanym przez widzów praktykom, czyli dzieleniu się kontem do serwisu. Osoby oglądające w ramach jednego konta oczywiście najczęściej wspólnie opłacały abonament, no ale... Netflixowi się to nie kalkulowało.

Jest to dość zabawne, w kontekście pewnego tweeta z 2017 roku, którego możemy odnaleźć na Twitterze. "Love is sharing a password" —czytamy, ale miłość albo się skończyła, albo w rzeczywistości dotyczyła tylko tych, którzy mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. Słodko.