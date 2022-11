Netflix na grudzień 2022. Tona nowości i filmy w klimacie świąt

Przemysław Bicki Streaming

Nie ma co ukrywać, że do tegorocznych świąt został miesiąc. To oznacza, że sporo z nas zasiądzie za świątecznym stołem, ale równie duża część odpali serwisy streamingowe. Netflix przygotował specjalną ofertę na grudzień, gdzie królują m.in. produkcje w klimacie świąt właśnie.

Zdjęcie Premiery Netflix na grudzień i święta 2022 / avelinogomez / 123RF/PICSEL