Netflix na styczeń 2023. Co oglądać w nowym roku?

Ilona Dobijańska Streaming

Nastał nowy rok 2023. Poza wieloma postanowieniami zmian i poprawy, przyniesie ze sobą też długie godziny z filmami i serialami. Serwisy streamingowe oferują szeroką bibliotekę nowszych i starszych produkcji, co rusz dodając nowe. Często aż trudno się w tym połapać, a to, co widzimy w sekcji proponowanych na ekranie startowym stanowi jedynie ułamek zawartości konkretnych serwisów. Co nowego w styczniu dodaje zatem Netflix?

Zdjęcie Netflix na styczeń 2023. Co oglądać w nowym roku? / ©hamara/123RF.COM / 123RF/PICSEL