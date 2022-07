Netflix twierdzi, że na procederze udostępniania kont znajomym traci ogromne pieniądze, które mogłoby być wykorzystane na nowe produkcje serialowe, czy też filmowe. W zamian za to serwis podnosi ceny pakietów abonamentowych, aby odbić sobie straty. To z kolei przekłada się na jeszcze większe łamanie zasad przez użytkowników i spirala się nakręca.

Netflix bierze się za nielegalne praktyki

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Netflix postanowił wprowadzić dodatkową opłatę abonamentową. Nie jest to jednak podwyżka cen, a jedynie zachęcenie użytkowników do legalnego współdzielenia konta. Jest to coś w rodzaju konta rodzinnego, gdzie abonent może dodać kogoś z rodziny, kto nie mieszka w tym samym gospodarstwie domowym. Za niewielką opłatę użytkownik taki stałby się legalny.

Netflix postanowił więc, że sprawdzi, jak taka opcja wygląda w praktyce. Testy zostaną odpalone od sierpnia, ale jedynie w kilku krajach. Na liście znajdują się:

Argentyna,

Dominikana,

Salwador,

Gwatemala,

Honduras.

W przypadku Argentyny opłata za "dodatkowy dom" wynosi 219 pesos miesięcznie (niecałe 8 złotych). W pozostałych regionach będzie to 2,99 USD, co już prawie podwaja argentyńską stawkę w przeliczeniu na złotówki. Wcześniej mówiło się o opłacie, która nie powinna przekroczyć 2 dolarów amerykańskich, co miałoby zachęcić klientów do korzystania z takiej możliwości.

Netflix opublikował także dokładne zasady takich kont. Przykładowo w pakiecie Podstawowym (Basic) można będzie dodać tylko jeden dodatkowy "dom". W pakiecie Standard będzie to już 2 domy, a użytkownicy Premium dostaną aż 5 "domów".

Jeśli testy się powiodą, serwis rozpocznie wdrażanie funkcji globalnie, bo już wcześniej mówiło się o tym, że Netflix chciałby oficjalnie uruchomić taki pakiet w czwartym kwartale bieżącego roku.

Aktualnie Netflix jest doganiany skutecznie przez innego giganta, czyli Disney+. Firma weszła do Polski nieco ponad miesiąc temu i od początku zaskakuje swoją ofertą. Przy opłacie miesięcznej 28,99 zł użytkownicy otrzymują dostęp do gigantycznej biblioteki produkcji Disneya, a także Marvela i pozostałych partnerów.