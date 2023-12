Zbliżający się rok warto zacząć z Netflixem. Macie wątpliwości? To już przekonujemy. Rok zacznie się od wyczekiwanego serialu "Forst" z Borysem Szycem w roli głównej. Jest to produkcja oparta na powieściach Remigiusza Mroza. Akcja ma miejsce w Tatrach, gdzie dochodzi do brutalnych morderstw. Komisarz Forst bierze się za rozwikłanie zagadek, a pomaga mu dziennikarka Olga Szrebska. Ich śledztwo zaczyna sięgać II Wojny Światowej.

Ameryka Południowa rządzi na Netflix

"Griselda" to coś, na co czekają fani kultowych już produkcji "Narcos" i "Narcos: Mexico". Jest to miniserial na podstawie historii Griseldy Blanco, ambitnej kolumbijskiej bizneswoman, której bał się nawet Pablo Escobar. Griselda stworzyła jeden z największych karteli w historii. Pozostając w klimatach Ameryki Południowej, przenieśmy się do Chile. Serial również oparty na faktach, czyli "Baby Bandito" to opowieść o największym napadzie w historii tego kraju.

Co jeszcze? Na uwagę zasługuje "Kübra". Historia pewnego mechanika, który zaczyna wierzyć, że rozmawia z... Bogiem. Wykorzystuje to i błyskawicznie zrzesza grono wyznawców. "Już mnie nie oszukasz" to kryminalna produkcja, która może wciągnąć miłośników gatunku. Była żołnierka zauważa zamordowanego męża na jednej z domowych kamer. Próba dojścia do prawdy wyjawia spisek z przeszłości.

Nowości Netflix na styczeń - lista

Kübra - wkrótce

Delicious in Dungeon - wkrótce

The Kitchen - wkrótce

Dusty Slay: Workin' Man - wkrótce

Już mnie nie oszukasz 1.1.2024

Jesteś tym, co jesz: Bliźniaczy eksperyment 1.1.2024

Kryptoprzekręt 1.1.2024

Bracia Sun 4.1.2024

Śnieżne Bractwo 4.1.2024

Potwór z Gyeongseongu: Część 2 5.1.2024

W żałobie w drogę 5.1.2024

Zaufanie: Gra chciwości 10.1.2024

Break Point: Sezon 2 10.1.2024

Chłopiec pochłania wszechświat 10.1.2024

Champion 11.1.2024

Sonic Prime: Sezon 3 11.1.2024

Forst 11.1.2024

Skok w przestworzach 12.1.2024

Miłość jest ślepa: Szwecja (12.1.2024, 19.1.2024, 26.1.2024, 28.1.2024)

maboroshi 15.1.2024

End of the Line 17.1.2024

Rachid Badouri: Les fleurs du tapis 18.1.2024

Miłość w spektrum: Sezon 2 19.1.2024

60 minut 19.1.2024

Mi soledad tiene alas 19.1.2024

Uwieść króla 20.1.2024

Nie całkiem narwal: Sezon 2 22.1.2024

Jacqueline Novak: Get on Your Knees Standup Special 23.1.2024

Porady różowej brygady: Sezon 8 24.1.2024

Puchar Sześciu Narodów z bliska 24.1.2024

Griselda 25.1.2024

Masters of the Universe: Revolution 25.1.2024

Potężny mały Bheem w przedszkolu 29.1.2024

Jack Whitehall: Settle Down 30.1.2024

Baby Bandito 31.1.2024

WIL 31.1.2024

Jak Aleksander Wielki został bogiem 31.1.2024

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Część 1 31.1.2024

TYTUŁY NA LICENCJI

Viki Gabor 2.1.2024

Love me or leave me. Kochaj albo rzuć 2.1.2024

Man On The Run 5.1.2024

Umma 10.1.2024

Liczba doskonała 12024

Rodzinka rządzi 17.1.2024

The Real World: Season 16 20.1.2024

Halloween zabija 24.1.2024

Kolacja 24.1.2024

Studio 666 25.1.2024