Zasoby Amazon Prime Video nieustannie powiększają się o rozmaite nowości, produkcje oryginalne, a także znane i uwielbiane filmy i seriale. Niedawno szturmem serca subskrybentów podbił pierwszy sezon serialu "Fallout" inspirowanego jedną z najpopularniejszych serii gier w historii, ogromnym powodzeniem cieszą się też kolejne odsłony serialu "The Boys", w topce utrzymuje się też polska produkcja - "Biała odwaga".

Amazon Prime Video udostępnił też listę filmów i seriali, które na platformę trafią w bieżącym miesiącu. Niektóre tytuły są już dostępne, na inne trzeba będzie trochę poczekać. Co warto zobaczyć w czerwcu w Prime Video?

Co obejrzeć w Amazon Prime Video w czerwcu?

W czerwcu startuje czwarty sezon "The Boys", jednego z najpopularniejszych seriali platformy. Produkcja oryginalna, w której wystąpią m.in. Karl Urban, Jack Quaid i Antony Starr zadebiutuje już 13 czerwca z trzema odcinkami na start. Fabuła długo wyczekiwanej kolejnej części serialu jest pełna akcji i napięcia!

Zdjęcie Co nas czeka w czwartym sezonie "The Boys"? Już niedługo będzie się można o tym przekonać w serwisie Prime Video. / materiały prasowe

Dla kontrastu inna serialowa nowość, czyli "Moja Lady Jane", to komedia kostiumowa. Tytuł również jest produkcją oryginalną. Fabuła oparta jest tu na bestsellerowej powieści o tym samym tytule, a w obsadzie znaleźli się m.in. Emily Bader, Jordan Peters i Dominic Cooper. To opowieść, która może nieźle zaskoczyć. Pierwszy sezon pojawi się w zasobach serwisu Amazon 27 czerwca. Co jeszcze czeka na subskrybentów Amazon Prime Video w czerwcu?

Tomb Raider, Dziewczyna z tatuażem, Dżentelmeni i inne nowości w Prime Video

Do oferty Amazon Prime Video trafią w czerwcu także "Tomb Raider" z Alicią Wikander w głównej roli. Lara Croft podąża tu własną ścieżką, odmawiając spełnienia woli ojca, który chciał dla niej spokojnego życia. Zasoby serwisu powiększyły się także o "Dziewczynę z tatuażem". Film zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Stiega Larssona, który wyreżyserował David Fincher, jest już dostępny na platformie, dodano go 1 czerwca.

Zdjęcie Alicia Vikander grała m.in. w filmie "Tomb Raider". / materiały prasowe

Produkcja oryginalna "Jestem Celine Dion" dołączy do biblioteki Prime Video 25 czerwca. To film dokumentalny, który jest swego rodzaju listem miłosnym do fanów artystki. Produkcja ukazuje walkę Céline Dion ze zmieniającą jej życie chorobą. "Dżentelmeni" pojawią się w serwisie idealnie na weekend - komedia kryminalna wyreżyserowana przez Guya Ritchiego z gwiazdorską obsadą dołączy do zasobów platformy w piątek, 7 czerwca. Jakie jeszcze produkcje można znaleźć w czerwcu w Prime Video?

Zdjęcie Matthew McConaughey w filmie "Dżentelmeni" gra Mickeya Pearsona. / materiały prasowe

Amazon Prime Video na czerwiec 2024. Lista filmów i seriali

Produkcje oryginalne Amazon Prime Video na czerwiec i tytuły na licencji dostępne od czerwca w Prime Video:

Gry wojenne - 1 czerwca;

Rozpaczliwie poszukując Susan - 1 czerwca;

Tomb Raider - 1 czerwca;

Dziewczyna z tatuażem - 1 czerwca;

Kosmiczne jaja - 1 czerwca

Krwawy sport - 1 czerwca;

Marlon Wayans: Good Grief - 4 czerwca

Alibi.com - 5 czerwca;

Dżentelmeni - 7 czerwca;

Gniew matki - 7 czerwca;

3 sekundy - 12 czerwca;

The Boys: sezon 4 - 13 czerwca;

The Power of the Dream - 18 czerwca;

Federer: Dwanaście ostatnich dni - 20 czerwca;

Jestem Celine Dion - 25 czerwca;

Moja Lady Jane: sezon 1 - 27 czerwca.