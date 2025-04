Abonament w cenie 19,99 zł miesięcznie za pakiet podstawowy z reklamami, 24,99 zł bez reklam albo za 49,99 zł miesięcznie w wersji najlepszą jakością obejmuje szereg filmów i seriali, a co jakiś czas SkyShowtime dodaje do zasobów nowe produkcje.

Od niedawna SkyShowtime jest też dostępny w promocyjnych cenach z ofertami Polsat Box i sieci Plus .

Co nowego na SkyShowtime? Znamy listę hitów na maj. Jest i "Langer"

Szczególne zainteresowanie budzi polski serial "Langer" , oparty na powieści Remigiusza Mroza , który już teraz wywołuje duże emocje wśród widzów i krytyków. To propozycja dla fanów mrocznych thrillerów i intrygujących historii i wiele wskazuje na to, że zapowiada się hit. W roli głównej Jakub Gierszał .

"Langer" to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli Piotra Langera. SkyShowtime materiały prasowe

Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca to serial inspirowany prawdziwą historią Melissy Moore, córki seryjnego mordercy. SkyShowtime materiały prasowe

Dla miłośników kryminałów przygotowano nowość pod tytułem " Styx ". To serial opowiadający o skorumpowanym policjancie Styxie. Po tajemniczym incydencie, którego wydawało się, że nie przetrwa, powraca do życia, ale coś jest nie tak... Teraz Styx próbuje rozwiązać zagadkę, mierząc się z własnymi demonami i próbując ocalić rodzinę. W roli policjanta Raphaëla Styxa występuje Sebastien Dewaele .

SkyShowtime odpowiada też na oczekiwania widzów jeśli chodzi o kinowe hity w streamingu, prezentując w maju kilka głośnych premier filmowych. Największym wydarzeniem jest bez wątpienia dodanie do zasobów filmu "Gladiator 2" w reżyserii Ridleya Scotta. Nowa produkcja nawiązująca do kultowego hitu trafi do serwisu SkyShowtime już 16 maja.