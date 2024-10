Spis treści: 01 Dlaczego Netflix usuwa filmy i seriale?

02 Co znika w październiku z Netfix?

03 Ostatni moment, by to obejrzeć na Netflix. Lista tytułów

Platformy takie jak Netflix, Max, Disney+ czy Amazon Prime Video co rusz wprowadzają do swojej oferty różne nowości. Jednocześnie regularnie z serwisów streamingowych usuwane są poszczególne tytuły.

Oto lista pozycji, których wkrótce nie będzie można znaleźć na platformie Netflix. Co warto zobaczyć na Netflix w październiku, póki jest jeszcze dostępne?

Dlaczego Netflix usuwa filmy i seriale?

Netflix co jakiś czas usuwa wybrane produkcje, dlatego warto mieć świadomość, do kiedy dany tytuł jest dostępny w serwisie, by zdążyć go obejrzeć. Dlaczego filmy, seriale i programy co jakiś czas są wycofywane z Netflix?

- Netflix kupuje licencje na emisję filmów, seriali i programów w studiach z całego świata. Chociaż staramy się jak najdłużej udostępniać popularne tytuły, niektóre z nich musimy usuwać z serwisu ze względu na umowy licencyjne - wyjaśnia Netflix.

Co znika w październiku z Netfix?

W październiku z Netflix zniknie aż 12 tytułów. To ostatnia chwila, by obejrzeć kilka pozycji ze świata DC: Arrow, Supergirl i Super Hero Girls. Do tego z Netflix znikają trzy części produkcji, w której główną rolę gra Eddie Murphy - czyli „Gliniarza z Beverly Hills”.

Ponadto październik to ostatni dzwonek dla miłośników charakterystycznych skeczów w wykonaniu komików tworzących grupę Monty Pythona. Z platformy ubędzie bowiem kilka sezonów „Latającego Cyrku Monty Pythona”. Co jeszcze zniknie z Netflix w październiku?

Ostatni moment, by to obejrzeć na Netflix. Lista tytułów

Lista produkcji dostępnych w ramach abonamentu Netflix, które można obejrzeć jeszcze tylko w październiku:

Baby Ruby - do 2 października,

Ochroniarz - do 2 października,

Gliniarz z Beverly Hills - do 3 października,

Gliniarz z Beverly Hills II - do 3 października,

Gliniarz z Beverly Hills III - do 3 października,

Supergirl - do 12 października,

Wanted - do 14 października,

Arrow - do 14 października,

DC Super Hero Girls - do 16 października,

Latający Cyrk Monty Pythona - do 31 października,

Angry Birds Toons - do 31 października,

Sposób na morderstw - do 31 października.



Jak sprawdzić bezpośrednio w serwisie, czy dany film lub serial zostanie wkrótce usunięty z zasobów Netflix? Wystarczy wejść w szczegóły na temat wybranej produkcji.

Jeśli wybrany film, serial lub program niedługo przestaną być dostępne w serwisie, w szczegółach pojawi się informacja „Ostatni dzień, żeby obejrzeć na Netflix”. Można ją zaobserwować także w górnej części ekranu przy rozpoczęciu odtwarzania produkcji. Informacja jest tam widoczna przez kilka sekund.

