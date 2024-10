Nie ma nudy z Netflixem w październiku. Jest ogrom hitów na jesień

Nowych filmów, programów i seriali pojawi się w październiku na Netflix o wiele więcej, niż wspomniana wyżej kilka wyczekiwanych tytułów i kultowych produkcji.

Netflix ogłosił już długą listę „umilaczy” jesiennych wieczorów, które stopniowo będą dodawane do zasobów. W dodatku każdy powinien znaleźć coś dla siebie, gdyż na platformę trafią tytuły z wielu różnych gatunków - będą to filmy akcji, dokumenty, dramaty, horrory, komedie (również te czarne), produkcji sci-fi, kino romantyczne, thrillery i wiele więcej!

Październikowe premiery na Netflix. Ogrom filmów

Fani thrillerów już 4 października będą mogli obejrzeć „Liczy się wnętrze” i „Platformę 2”. Pierwsza produkcja to tytuł idealny na wspólny seans filmowy - opowiada bowiem o spotkaniu grupy przyjaciół z liceum, które zmienia się w psychologiczny koszmar... „Platforma 2” to natomiast kontynuacja „Platformy” z 2019 r. Thriller sci-fi ukazuje dystopijny świat przyszłości, gdzie wielopoziomowymi celami zarządza tajemniczy lider, a wydzielane jedzenie zjeżdża do osadzonych na specjalnej platformie.

Będzie też coś dla miłośników produkcji z kategorii true crime. Już 7 października na platformie pojawi się dokument „Historia braci Menendezów”, w którym skazani na dożywocie za zabójstwo rodziców bracia, Lyle i Erik Menendezowie, opowiadają swoją wersję wydarzeń.

Nowe programy i seriale na Netflix w październiku

Na Netflix w październiku dodanych zostanie wiele seriali - zarówno premier, jak i kontynuacji. Wśród nowości wymienić można „Pierwszą piątkę” i „Tomb Raider: Legendę Lary Croft” (historia to kontynuacja wydarzeń z popularnej trylogii gier wideo z serii „Tomb Raider”). Natomiast kolejne sezony otrzymają m.in. „Dyplomatki” i „Prawa Lidii Poët”. Ponadto na Netflix już od 3 października dostępny będzie 3 sezon przeboju „Heartstopper”.

Do tego znajdzie się coś dla fanów reality-show. W październiku na Netflix oglądać można np. pełne pięknych widoków i - jak sama nazwa wskazuje - ociekające luksusem „Luksusowe domy w Marbelli”, czy też kolejną część randkowej serii „Miłość jest ślepa”.

Nowości na Netflix w październiku. Pełna lista

Oto pełna lista produkcji, które trafią na Netflix w październiku wraz z datami, od kiedy można je oglądać.



Luksusowe domy w Marbelli - 1 października

Patriota - 1 października

Kolekcjoner kości - 1 października

Gnijąca panna młoda - 1 października

Halloween - 1 października

Spider-Man - 1 października

Spider-Man 2 - 1 października

Spider-Man 3 - 1 października

Mumia - 1 października

The Missing - 1 października

Osobliwy dom pani Peregrine - 1 października

Gęsia skórka - 1 października

Gęsia skórka 2 - 1 października

Krew z krwi, sezony 1-2 - 2 października

Niewyjaśnione tajemnice, sezon 5 - 2 października

Chef’s Table: Makaron - 2 października

Miłość jest ślepa, sezon 7 (odc. 1-6) - 2 października

Wrobiony Conny - 3 października

Niebieskie pudełko - 3 października

Pan Wilk i spółka: Koszmarny napad - 3 października

Heartstopper, sezon 3 - 3 października

CTRL - 4 października

Liczy się wnętrze - 4 października

Platforma 2 - 4 października

To - 4 października

To: Rozdział 2 - 4 października

Barbie: A Touch of Magic - 4 października

Good Luck!, sezon 1 - 4 października

Ranma1/2 - 5 października

Historia braci Menendezów - 7 października

Rodzina Addamsów - 8 października

Rodzina Addamsów 2 - 8 października

Predator - 8 października

Pierwsza piątka - 9 października

Pozorna miłość - 9 października

Tajemnica rzeki - 9 października

Miłość jest ślepa, sezon 7 (odc. 7-9) - 9 października

Outer Banks, sezon 4, część 1 - 10 października

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - 10 października

Życie i filmy Erşana Kuneriego: Sezon 2 - 10 października

Miłość jest ślepa, habibi - 10 października

Monster High 2 - 10 października

Rezydenci, sezon 6 - 11 października

Egzorcysta papieża - 11 października

Na jej miejscu - 11 października

Planeta samotności - 11 października

Wojna i rewolta - 11 października

Uczciwy biznes - 12 października

Klątwa La Llorony - 12 października

Potworne pojazdy - 14 października

Comedy Revenge - 15 października

Zombieland: Kulki w łeb - 15 października

Chucky, sezon 1 - 15 października

Miłość jest ślepa, sezon 7 (odc. 10-11) - 16 października

Czas mroku - 16 października

Napad - 16 października

Prehistoryczna apokalipsa - 16 października

Wyznania morderców, sezon 5 - 16 października

Sweet Bobby: Koszmarne oszustwo - 16 października

Na zewnątrz - 17 października

Błędny cień - 17 października

Prawnik z lincolna, sezon 3 - 17 października

Park Jurajski: Teoria chaosu, sezon 2 - 17 października

Gundam: Requiem for Vengeance - 17 października

Koszmar z ulicy Wiązów - 18 października

Człowiek, który kochał UFO - 18 października

Czym jest szczęście? - 18 października

Transformacja Trei Turnera - 18 października

Yintah - 18 października

Miłość jest ślepa, sezon 7 (odc. 12) - 23 października

Wilkołaki - 23 października

Wielki powrót: Boston Red Sox w sezonie 2004 - 23 października

Mistrzowie renowacji samochodów, sezon 6 - 23 października

Z tej strony Zodiak - 23 października

Tyler Perry’s Beauty in Black - 24 października

Terytorium - 24 października

Ronja, córka zbójnika - część 2 - 24 października

Porwanie ’93 - 25 października

Simone Biles: Powrót, część 2 - 25 października

Hellbound, sezon 2 - 25 października

Ostatnia noc w Tremor - 25 października

Wyjątkowe życie Ibelina - 25 października

Zakonnica II - 27 października

Bilet do raju - 30 października

Przeciąć czas - 30 października

Idź przodem, bracie - 30 października

Prawo Lidii Poët, sezon 2 - 30 października

Martha - 30 października

Porwanie przez obcych na Manhattanie - 30 października

Dyplomatka, sezon 2 - 31 października

Zabijaj uważnie - 31 października

Co znika w październiku z Netflix?

Ogromna liczba nowych tytułów to jedno, warto wziąć też pod uwagę to, że co jakiś czas z serwisu Netflix niektóre tytuły są usuwane. W październiku z Netflixa usuniętych zostanie 12 produkcji. Zwykle kasowanie filmów i seriali (lub ich poszczególnych sezonów) wiąże się z wygaśnięciem licencji.

Co warto obejrzeć na Netflix w październiku, zanim zostanie usunięte z serwisu? Listę kasowanych w tym miesiącu tytułów również można znaleźć w Geekweeku - wystarczy wejść w załączony artykuł.