Polsat Go był wyjątkową okazją dla fanów telewizji internetowej. Oferował użytkownikom najpopularniejsze seriale i programy za darmo. Z końcem sierpnia usługa przestanie jednak działać, a klienci będą mieli do podjęcia ważną decyzję.

Co się stanie z Polsat Go?

Serwis Polsat Go zostanie wyłączony dokładnie 31 sierpnia 2023 roku. W zamian użytkownicy dostaną nową usługę - pakiet start w Polsat Box Go.

Będzie ona zawierać wszystko to, co do tej pory mogliśmy oglądać w Polsat Go. Nie będzie jednak darmowa. Roczny abonament Polsat Box Go Start to 30 zł, czyli mniej niż miesięczne opłaty w innych platformach streamingowych.

Reklama

Pomimo wykupienia abonamentu trzeba będzie się liczyć z wyświetlaniem reklam.

Mail do klientów Polsat Go. Co mogą wybrać klienci?

Dotychczasowi użytkownicy Polsat Go dostają właśnie e-maile. Znajdą w nich specjalny kod, który gwarantuje dwa darmowe miesiące dostępu do nowego Polsat Box Go Start.

Na wykorzystanie kodu klienci Polsat Go mają miesiąc. Możliwość aktywacji wygaśnie po 30 września.

Jakie programy i seriale oferuje Polsat Box Go?

Zdjęcie Dzięki Polsat Box Go będziesz mógł oglądać mecze na dowolnym urządzeniu. / 123RF/PICSEL

Polsat Box Go i nowy pakiet Start zapowiada się optymistycznie. Użytkownicy będą mieli szansę na dostęp do nowych i starych produkcji Telewizji Polsat oraz dwóch głównych anten - Polsatu i TV4.

W pakiecie Premium, do którego dostęp można mieć za dodatkową miesięczną opłatą, znajdziemy również 110 kanałów telewizyjnych, programów informacyjnych, dokumentalnych oraz tych skierowanych do dzieci.

To także gratka dla fanów sportu. Polsat Box Go przygotował specjalną ofertę, dzięki której będzie można zyskać dostęp do transmisji z najważniejszych wydarzeń sportowych, takich jak Liga Mistrzów UEFA, UFC, PKO BP Ekstraklasa czy turnieje tenisowe.

Dodatkową zaletą pakietu jest możliwość dokupienia do niego za promocyjną cenę pakietu Disney+. Przez połączenie ofert użytkownicy będą mogli skorzystać z korzystnej ceny za dostęp do obu serwisów.

Zobacz także:

Grzegorz Łoszewski o sytuacji polskich scenarzystów. "Zmagamy się ze środowiskowymi wyzwaniami"

"Star Trek: Strange New Worlds": Najlepszy współczesny "Trek"?

Zdjęcia Google: rewolucyjne zmiany teraz dostępne dla każdego w przeglądarce!