Wybierz tylko te platformy, których naprawdę potrzebujesz

Coraz więcej serwisów streamingowych rywalizuje o naszą uwagę. Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV+ – to tylko niektóre z nich. Zanim zdecydujesz się na subskrypcję, warto zastanowić się, z których platform rzeczywiście korzystasz regularnie. Nie każdej z nich przecież potrzebujesz. Czasem wystarczy jedna lub dwie usługi zamiast czterech.

Ten wybór jest trudny, bo platformy streamingowe wciąż walczą o naszą uwagę. Bombardujące nas zewsząd reklamy i trailery przekonują, że ten serial czy film po prostu musisz obejrzeć. Wcale nie musisz. Zastanów się, jakiego typu produkcje lubisz i wybierz tę platformę, która oferuje ich najwięcej. Opłaty pobierane za usługi streamingowe pobierane są automatycznie i często zapominamy, że w ogóle je płacimy. Zajrzyj na swoje konto bankowe, a odkryjesz wydatki, o których już nawet nie pamiętasz.

Jak oszczędzić na streamingu? Lawiruj

Każda platforma streamingowa oferuje produkcje, które moglibyśmy oglądać latami, siedząc przed ekranem non stop. Nie wszystkie nas oczywiście interesują. Zamiast płacić co miesiąc za cztery subskrypcje, wybierz jedną. Jeśli oferowane przez nią produkcje całkowicie ci się znudzą, anuluj subskrypcję i wykup inny streaming. Przyniesie to nie tylko oszczędności na koncie, ale również da efekt nowości.

Z badań wynika, że ze streamingów korzystamy, oglądając raczej jeden serial od początku do końca, a nie kilka na raz. Zatem płacenie abonamentu za platformy streamingowe, z których akurat nie korzystamy, to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Lawirując między streamingami, można też natrafić na promocje dla nowych użytkowników, oferujące na przykład miesiąc za darmo. Wiele osób zniechęca procedura anulowania subkrypcji, ale jest ona prosta i można jej dokonać, nie wychodząc z domu.

Pohamuj entuzjazm

Czekasz niecierpliwie na serial zapowiadany przez platformę streamingową, której nie masz? Zwróć uwagę na to, że niektóre nie wypuszczają produkcji w całości, ale po jednym lub dwóch odcinkach tygodniowo. Dziwnym trafem zawsze obejmuje to przełom dwóch miesięcy. To oczywiste – platformy liczą na nowych użytkowników, którzy wykupią abonament dla jednej czy dwóch produkcji. Nawet gdyby potem mieli zrezygnować z subskrypcji, zrobią to po dwóch miesiącach, aby obejrzeć wszystkie epizody.

Kiedy długo wyczekiwany serial ma się ukazać na platformie, poczekaj cierpliwie, aż zamieści ona wszystkie jego odcinki. Wówczas wykup dostęp na miesiąc - tyle czasu wystarczy, aby obejrzeć całą serię i sprawdzić, co jeszcze interesuje cię na tej platformie.

Współdzielenie kont: czy wciąż się opłaca?

Niektóre serwisy oferują możliwość współdzielenia konta, co pozwala podzielić koszt subskrypcji między kilku użytkowników. Wprawdzie Netflix wprowadził dodatkowe opłaty za udostępnianie konta poza gospodarstwo domowe, ale wciąż można dodać drugiego użytkownika za 13 zł miesięcznie. Jest to tańsza alternatywa niż pełna subskrypcja, jeśli podzielić wszystkie koszty na liczbę użytkowników. Warto też zaznaczyć, że niektóre platformy streamingowe wciąż nie pobierają opłat za współdzielenie kont. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to wykorzystać.

Nie wydawaj tyle na streamingi: Postaw na promocje i oferty specjalne

Platformy streamingowe często oferują zniżki dla nowych użytkowników, darmowe okresy próbne lub promocyjne pakiety roczne. Warto śledzić oferty i przechodzić między serwisami, korzystając z promocyjnych okresów. Pakiety roczne są tańsze, ale wymagają większego wydatku na raz. W przypadku, gdy usługa nie wymaga dopłat za współdzielenie konta, można ten wydatek rozłożyć na kilka rodzin.

Ponadto warto sprawdzić aplikacje cashbackowe, które zwracają część pieniędzy za zakupy subskrypcji w popularnych serwisach. Opłaca się też monitorować na bieżąco oferty usług. Niektóre platformy streamingowe oferują na przykład zniżki dla studentów. Warto wtedy przepisać abonament na dziecko, które właśnie dostało się na wyższą uczelnię.

Darmowe opcje streamingu

Darmowe opcje streamingu wcale nie muszą oznaczać piractwa. W Polsce dostępnych jest kilka legalnych alternatyw dla płatnych serwisów. Na przykład platforma Plex oferuje darmowe filmy i seriale wspierane reklamami, a serwisy niektóre serwisy VOD umożliwiają oglądanie wybranych treści bez opłat. Warto też sprawdzić, jakie produkcje są dostępne w ramach darmowych katalogów na YouTube. Tu trzeba dodać, że są to raczej propozycje dla osób, którym nie zależy na nowościach filmowych i nie muszą błyszczeć w towarzystwie opinią o najnowszym serialu.

