Zegar zagłady (ang. Doomsday Clock) to symboliczny zegar wymyślony w 1947 roku przez naukowców , który pokazuje czas dzielący nas od Armagedonu. Pokazuje on zawsze "x" minut do północy, gdzie "północ" oznacza zagładę ludzkości. Decyzję o zmianie czasu podejmuje zespół naukowców z Uniwersytetu w Chicago. O czasie dzielącym świat od zagłady decyduje wiele elementów jak np. zagrożenie wojną atomową, niszczycielskie zmiany klimatu czy ryzyko uderzenia asteroidy. Wskazówki zmieniano już 24 razy. Raz byliśmy dalej od zagłady, raz bliżej, ale tak źle jak jest od 2020 jeszcze nie było. Zegar pokazuje, że do apokaliptycznej północy dzieli nas zaledwie 100 sekund!

Ostatnia zmiana na "zegarze zagłady" jeszcze przed agresją Putina

20 stycznia 2022 naukowcy z Chicago uznali, że nie ma powodów do zmiany godziny, ale to było jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. W styczniu nikt nie wyobrażał sobie, że lider mocarstwa atomowego może straszyć świat użyciem broni jądrowej.



Kiedy będzie zmiana na zegarze?

Trzy dni po rozpoczęciu agresji zebrał się zarząd chicagowskiego zespołu od zegara zagłady, aby ocenić sytuację. Naukowcy wydali oświadczenie, że świat się stał bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż wcześniej. Wskazówki zegara jednak ani drgnęły.



Zespół redagujący Bulletin of the Atomic Scientists potępia rosyjską inwazję na Ukrainę. W styczniu Biuletyn ustawił zegar zagłady sto sekund do północy, jak dotąd najbliżej w historii. Wpływa na to sytuacja na Ukrainie. Ostatnie oświadczenia polityczne oznaczają większe ryzyko użycia broni jądrowej. Rada ds. Nauki i Bezpieczeństwa spotka się i oceni stan zagrożenia. Rachel Bronson, CEO Bulletin of the Atomic Scientists

Co się z wami dzieje? Śpicie?

"Zegar Zagłady" ma na świecie miliony miłośników, którzy czekają na każdą nową zmianę na apokaliptycznym cyferblacie. Od 24 lutego czyli dnia inwazji Rosji na Ukrainę widać duże zniecierpliwienie wśród internautów. Domagają się korekty czasu i przesunięcia wskazówek bliżej północy.



Świat jest na krawędzi wojny jądrowej. Putin oszalał i grozi użyciem bomb atomowymi, a wy nie zmieniacie godziny. Co się z Wami dzieje? Śpicie? 100 sekund do zagłady to było w ubiegłym roku, ale teraz czas na zmianę komentarz jednego z amerykańskich internautów na forum "Doomsday Clock"

Wielu miłośników "Doomsday Clock" zastanawia się na portalach społecznościowych, jaka będzie najbliższa zmiana czasu na zegarze. Przeważa opinia, że jeszcze w tym roku zegar pokaże, że zaledwie 10 lub nawet 5 sekund dzieli świat od atomowej zagłady.