A ty byś je nosił? Szyją ubrania z ludzkich włosów

„Musiałam stworzyć produkt, z którym ludzie będą mogli się utożsamić, a sweter był jednym z najłatwiejszych prototypów, jakie mogliśmy wykonać.” – powiedziała Kollar. Od tego momentu holenderska firma stara się urozmaicać i udoskonalać produkcję. Udało się stworzyć nawet kurtkę wypełnioną włosami, które świetnie trzymają ciepło. Została ona przetestowana w ekstremalnych warunkach podczas wyprawy na Aconcaguę, najwyższą górę Argentyny. Zdała test śpiewająco.

Na ten moment projekty nie są dostępne w sprzedaży, a firma skupia się raczej na dostarczaniu materiałów z ludzkich włosów innym firmom. „Wiemy, że noszenie ludzkich włosów na ciele jest czymś, na co większość ludzi nie jest jeszcze gotowa” – powiedziała Kollar, i trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem.

Jednak autorka ma nadzieję, że z czasem projekt ten zyska uznanie opinii publicznej. W tworzeniu tych ubrań nie chodzi tylko o to, że wspieramy środowisko, co jest bardzo ważne, ale materiał wykonany z włosów jest po prostu praktyczny. Włosy pozyskiwane są z salonów fryzjerskich w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Dotyczy to jedynie włosów obciętych, bo jak przekonuje producent, nie zawierają one DNA, które przechowywane jest w cebulkach. W związku z czym nie ma możliwości identyfikacji osoby, która użyczyła materiału.

