Black Friday w Polsce

Średnio na zakupy spożywcze wydajemy 200 zł. To mniejszy koszt, niż w przypadku zakupów na Black Friday. Okazuje się, że część Polaków chętnie korzysta ze specjalnego czasu promocji i wyprzedaży. Jak podaje w swoim raporcie firma PayPo, 35% z nas na Black Friday wydaje od 251 do 500 zł. Nieco mniej liczną grupą jest ta wydająca od 501 do 750 zł - takich osób jest 21%, czyli nadal sporo.

Są też i tacy, którzy dokonują skromnych zakupów. Mowa tutaj o 17% konsumentów, dla których wydatek na Black Friday oscyluje w granicach 10-250 zł. Najmniej z nas, bo zaledwie 7% decyduje się na wyprzedażowe zakupy za kwotę powyżej 1 tysiąca złotych. Zdecydowana większość, bo aż 3/4 Polaków robi w czasie popularnej wyprzedaży zakupy świąteczne, czy to na użytek własny, czy w związku z nabywaniem prezentów na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Co Polacy kupują na Black Friday?

Czarny Piątek kojarzy się nam z wszelkiego rodzaju sprzętem elektronicznym i gadżetami. W rzeczy samej szeroko pojęta elektronika to druga najpopularniejsza kategoria produktów kupowanych przez Polaków w tym okresie. Jest ona dość szeroka. Mowa nie tylko o sprzęcie RTV (np. telewizory), ale również o telefonach, smartwatchach, konsolach do gier czy innych urządzeniach tego rodzaju.

Sprzęt elektroniczny nie jest jednak najpopularniejszy. Najwięcej rzeczy z okazji Black Friday sprzedaje się w sektorze odzieżowym. Według raportu PayPo aż 75% Polaków biorących udział w wyprzedażach decyduje się na wzbogacenie swojej garderoby. Sklepy i marki odzieżowe chętnie organizują wyprzedaże, a Black Friday jest do tego idealną okazją.

Podium zamyka sektor akcesoriów domowych (49%), na czwartym miejscu znalazły się kosmetyki (41%). Średnio co trzeci Polak decyduje się na zakup zabawek, produktów dla dzieci i gier wideo, książek czy płyt muzycznych.

Promocje na święta. Black Friday czy oszustwo?

Niestety, okres wyprzedaży tak popularny w np. USA nie szczyci się w Polsce zbyt dobrą opinią. O ile faktycznie dokonujemy wówczas zakupów, to na próżno szukać w sklepach takich obniżek, jak za oceanem. Rodzimi sprzedawcy raczą nas częściej skromnymi obniżkami, aniżeli ich odpowiednicy ze Stanów.

Mimo to i tak robimy wtedy zakupy. Jeżeli chcielibyście zabezpieczyć się przed oszukanymi promocjami, warto skorzystać z porównywarek cen i np. strony fakefriday.pl. Możemy wpisać tam interesujący nas produkt i porównać jego cenę w poszczególnych miesiącach.