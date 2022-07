Dzisiaj to już nie jest pytanie "czy?", ale kiedy nastąpi blackout. W Unii Europejskiej jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę (!) pojawiały się ostrzeżenia ekspertów, że Stary Kontynent za chwilę czeka istna apokalipsa związana z czasowymi przerwami w dostawach prądu. Nawet krótka awaria potrafi sparaliżować działanie każdego gospodarstwa domowego i niemal każdej firmy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że brak prądu w gniazdku będzie oznaczał dramatyczne konsekwencje dla ich życia. To nie tylko "brak Netflixa i dostępu do internetu", ale także utrudniony dostęp do żywności czy pomocy medycznej.

Zdjęcie Brak prądu dla wielu gospodarstw domowych może także oznaczać brak ogrzewania i wody / 123RF/PICSEL

Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w rozmowie z GeekWeek radzi, aby przygotowania rozpocząć natychmiast i nie czekać na jesień czy zimę. W ten sposób unikniemy efektu zaskoczenia i mamy większe szanse przetrwania pierwszego szoku, kiedy nagle wokół zapanuje chaos.



Włączmy już dziś tryb oszczędzania energii i paliw. Osobiście, na poziomie lokalnym i krajowym. Wyłączamy to, co zbędne! Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wykładowca WSAiB w Gdyni

Ekspert uważa, że przygotowania do "czasu próby i blackoutu" powinniśmy przeprowadzać bez emocji i przestać powtarzać, że "u nas to się nie zdarzy". "Każdy powinien zrobić listę rzeczy, które potrzebuje, aby przeżyć blackout trwający kilka godzin, kilka dni, a może nawet kilka tygodni" - powiedział dla GeekWeek Marcin Samsel.



Oto siedem prostych porad, jak przygotować się na ten mroczny "czas próby" związany z nagłym blackout'em.



1. Zrób zapasy jedzenia

Brak prądu oznacza, że przestaną działać lodówki, a także... elektroniczne kasy w sklepach. Drobiazg? Niezupełnie! To może oznaczać całkowity paraliż handlu. Nie ma żadnej gwarancji, że blackout nie będzie oznaczać zamknięcia sklepów. Bądź na to przygotowany/przygotowana i już teraz zadbaj o to, aby w domu mieć wytrzymałe na upływ czasu produkty żywnościowe, które nawet bez prądu pozwolą ci przygotować prosty posiłek.



2. Nie zapominaj o wodzie

Wiele osób jest przekonanych, że o ile prądu może chwilowo nie być, to woda "będzie zawsze". Nic bardziej mylnego! "Jeżeli mieszkasz w domu, a wodę czerpiesz z własnego ujęcia wody, to pamiętaj, że Twoja pompa też działa na prąd" - przypomina ekspert Marcin Samsel. Warto mieć w domu pojemnik, w którym cały czas będzie zapas wody pozwalającej przeżyć pierwszych kilka dni.



3. Latarki i świece obowiązkowo

O tym mówią absolutnie wszyscy - w każdym domu powinien być komplet latarek i świec. Bardzo wskazane jest także posiadanie tradycyjnej lampy naftowej. Ciemności wpływają fatalnie na samopoczucie i mogą prowadzić do depresji domowników. I jedna prosta rada od specjalistów od sztuki przetrwania - świeca umieszczona w dużej donicy sprawi, że podniesie się o kilka stopni temperatura w pomieszczeniu.



Zdjęcie Najważniejsze jest zapewnienie oświetlenia w czasie blackout'u, gdyż ciemność bardzo negatywnie wpływa na samopoczucie / 123RF/PICSEL

4. Nie tylko może być ciemno, ale i zimno!

Jeśli Rosjanie zastosują "broń gazową" i zatrzymają przesyłanie niebieskiego paliwa do Europy, to może powstać problem z ogrzewaniem wielu domów (piece gazowe w Polsce są bardzo popularne). Ich mieszkańcy powinni wziąć to pod uwagę i zastanowić się, czy są alternatywne możliwości ogrzania mieszkania, kiedy "zabraknie wszystkiego". Warto już teraz pomyśleć o ociepleniu budynku - wbrew pozorom ta wyśmiewana w mediach społecznościowych "dobra rada" jednego z przedstawicieli naszego rządu ma o wiele głębszy sens.. Ciepłe ubrania i koce w domu także są bardzo wskazane.



5. Łączność ze światem - baterie i power-banki

Zacznijmy od rzeczy podstawowej - radio na baterie. Kiedy zapanują ciemności, każdy powinien wiedzieć, jak długo może potrwać blackout. Takie informacje będą podawane przez stacje radiowe. Nie będzie dostępu do internetu, a mały odbiornik radiowy pozwoli nam monitorować sytuację. Błyskawicznie rozładują nam się telefony komórkowe (w sytuacjach alarmowych ludzie natychmiast do siebie dzwonią). Warto pomyśleć o dodatkowych akumulatorach do telefonów czy tzw. power-bankach. To one zapewnią nam łączność z rodziną.



6. Leki i środki higieny

To bardzo ważna sprawa, gdyż nie ma gwarancji, że blackout nie doprowadzi do zamknięcia aptek. Każdy powinien sam zastanowić się, jakie leki warto mieć na zapas. Dotyczy to także środków higieny, które znacznie wpływają na komfort naszego życia. Ich listę warto zrobić w ramach przygotowań do blackoutu.



Jeżeli w domu jest na przykład chory wymagający sprzętu na prąd jak aparaty tlenowe, sprzęt do rehabilitacji, respiratory i tym podobne musisz mieć kilka planów awaryjnych włącznie z metodą przetransportowania chorego do miejsca, gdzie ten prąd będzie i pomoc zostanie mu udzielona. Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wykładowca WSAiB w Gdyni

7. Bezpieczeństwo

Brak prądu i zaciemnienie ulic może wpłynąć na zwiększenie się przestępczości. Doświadczenie pokazuje, że w tak ekstremalnych sytuacjach rośnie liczba napadów i grabieży. Eksperci od "sztuki przetrwania" radzą, aby w sytuacji blackout'u utrzymywać kontakt z sąsiadami. W swoim planie przygotowania do przerw w dostawach prądu warto wziąć pod uwagę opracowanie alternatywnych sposobów łączności z rodziną, kiedy okaże się, że nie działa sieć komórkowa. To może być naprawdę "czas próby".