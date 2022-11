Co to jest maszyna TBM? Największy transport na polskich drogach

Wielka maszyna TBM pomoże w budowie drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Babica. Według ekspertów może być to jedno z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć w Polsce. Co to jest TBM i jak ta ogromna maszyna jest transportowana na plac budowy na Podkarpaciu?

Zdjęcie Tego polskie drogi jeszcze nie widziały - kolosalna maszyna TBM. Czym ona jest? / 123RF/PICSEL