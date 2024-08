Czy imię, które nosimy ma wpływ na to jak wyglądamy? Wbrew przekonaniom okazuje się to wielce prawdopodobne. Zespół naukowców ujawnił niepowtarzalne informacje, dzięki którym pary spodziewające się dziecka dwa razy zastanowią się nad wyborem imienia dla swojego dziecka.

Noszone imię może mieć wpływ na to jak wyglądamy

W tracie eksperymentów naukowcy pokazali ochotnikom zdjęcia dorosłych osób wraz z czterema możliwymi wyborami imienia. Okazuje się, że wybierano właściwe imię w tempie znacznie przekraczającym prawdopodobieństwo. Jednakże kiedy pokazywano twarze dzieci, uczestnicy znacznie rzadziej dopasowywali odpowiednie imię.

Badania sugerują, że człowiek ma tendencję do zmieniania swojego wyglądu w miarę dojrzewania, przez co lepiej dopasowuje się do własnego imienia - ma to miejsce m.in. przez zmianę fryzury, typu noszonych oprawek do okularów, makijażu, kolczyków, czy nawet mimiki twarzy.

Zdjęcie Przykład testu dopasowania imienia do twarzy / Yonat Zwebner et al. 2024. Can names shape facial appearance?PNAS, 121 (30) e2405334121/ Open Access / materiały prasowe

Jak mówi Yonat Zwebner z Uniwersytetu Reichmana w Izraelu: - Wykazaliśmy, że konstrukcje społeczne, czyli strukturyzacja, istnieją - coś, czego do tej pory niemal nie dało się przetestować empirycznie.

Dodaje: - Strukturyzacja społeczna jest tak silna, że może wpływać na wygląd człowieka. Wyniki te mogą sugerować, w jakim stopniu inne czynniki osobiste, które są nawet ważniejsze niż imiona, takie jak płeć czy pochodzenie etniczne, mogą kształtować to, kim ludzie się staną.

Imię zmienia wygląd twarzy. Nowe odkrycie

We wspomnianych eksperymentach osoby dorosłe w wieku powyżej 18 roku życia oraz dzieci w wieku 8-12 lat zostały poproszone o dopasowanie imienia do twarzy zarówno dzieci jak i dorosłych w teście wielokrotnego wyboru.

Co ciekawe, zarówno dorośli jak i młodzi uczestnicy testów równie dobrze łączyli imię z twarzą dorosłych. Aczkolwiek współczynnik dopasowania w obu grupach wiekowych znacznie spadał jeżeli chodziło o dopasowanie imienia do twarzy dziecka (wiek 9-10 lat).

Nawet w przypadku cyfrowego postarzenia twarzy dzieci uczestnicy badań nie mogli odgadnąć ich imion "powyżej poziomu przypadku". Badacze są zdania, że wygląd twarzy danej osoby zmienia się po okresie dzieciństwa, by z czasem "lepiej pasował" do imienia.

W kolejnym eksperymencie algorytmy uczenia maszynowego zostały przeszkolone, by przetwarzać większą ilość danych dotyczących wyglądu twarzy ludzi. Algorytm, tak jak ludzie, bardzo dobrze dopasowywał imię do twarzy. Odkrył także że dorośli o tym samym imieniu są do siebie bardziej podobni niż dorośli o różnych imionach. Jednocześnie taka zależność nie dotyczyła dzieci.

Jak piszą naukowcy: "Łącznie wyniki te wskazują, że nawet na nasz wygląd twarzy może wpływać czynnik społeczny, taki jak nasze imię, co potwierdza silny wpływ oczekiwań społecznych". Kolejnym krokiem będzie odkrycie, w jakim wieku dana osoba zaczyna wykazywać stereotypy związane z jej imieniem.

"Te wyniki sugerują, że ludzie rozwijają się zgodnie ze stereotypem, który został im nadany przy narodzinach. Jesteśmy istotami społecznymi, na które wpływa wychowanie: jeden z naszych najbardziej unikalnych i indywidualnych elementów fizycznych, nasz wygląd twarzy, może być kształtowany przez czynnik społeczny, nasze imię" - podsumowują badacze.

Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym PNAS .