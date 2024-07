Dron nad posesją? To może być kontrola Taurona

Tauron ponownie uruchomił kontrole, które prowadzone są u klientów. Jeśli zauważycie w pobliżu własnej posiadłości drona, to nie zdziwcie się, gdy będzie to maszyna pracownika dostawcy energii. Tauron Dystrybucja wykorzystuje drony do fotografowania mikroinstalacji i wykrywania ewentualnych problemów.

Zdjęcie Dron nad posesją? To może być kontrola Taurona. / Darrel Und / pexels.com