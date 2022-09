Francuska firma kolejowa SNCF i producent pociągów Alstrom przedstawili pociąg TGV M, który jest maszyną nowej generacji. Jak mówi CNN, pociąg posiada "bardziej aerodynamiczny nos - idealny do podróżowania po francuskiej wsi". Z kolei Alstrom nazwał go "TGV przyszłości". TGV M będzie jeździć po paryskiej sieci kolejowej już w 2024 roku, a w całym kraju w ciągu najbliższych 10 lat.

TGV M, czyli pociąg przyszłości

Od 1980 roku TGV jest podstawowym modelem pociągu w wielu europejskich krajach. Tylko w 2018 r. SNCF zamówiło 100 pociągów tego typu o wartości około 2,7 mld euro. Z kolei w sierpniu 2022 r. domówiło jeszcze 15 pociągów. Zdecydowana większość z nich będzie kursować po krajowej sieci kolejowej, zaś 15 z nich będzie jeździć na trasach międzynarodowych.

Co ciekawe nowy TGV M będzie osiągać taką samą maksymalną prędkość jak jego poprzednia generacja, czyli 350 km/h. Jak powiedział rzecznik Alstomu, Philippe Molitor dla CNN Travel: - W 2022 r. nie chcemy jechać szybciej", dodając, że celem nowych modeli jest pomieszczenie większej liczby osób, przy jednoczesnym mniejszym zużywaniu energii.

TGV M posiadają dłuższe o 40,5 cm nosy od swoich poprzedników, dodatkowo są one większe. Wagony są bardziej przestronne i zawierają w sumie 740 miejsc siedzących - dotychczas było to 634. Ponadto konfigurację wnętrza pociągu można łatwo dostosować - można swobodnie zmodyfikować drugą klasę w pierwszą i odwrotnie lub zapewnić miejsce na ponadwymiarowy bagaż, czy rowery. W środku znajdą się także specjalne strefy socjalne dla pasażerów, "aby zapewnić różnorodność i elastyczność podczas dłuższych podróży".

Jak podaje Alstom, 97 proc. komponentów, z których wykonany jest pociąg, nadaje się do recyklingu, a projekt poprawia efektywność energetyczną i zmniejsza ślad węglowy. Ponadto zamontowane są tutaj dodatkowe platformy przeznaczone dla użytkowników wózków inwalidzkich, by mogli oni samodzielnie wsiadać do pociągu oraz pokładowy system dźwiękowy, który będzie pomagać osobom niedowidzącym. W nowym TGV M znajdziemy większe okna, a oświetlenie będzie dostosowywać się do naturalnego światła.

W oficjalnym komunikacie producenta można przeczytać: "zespół pociągów posiada czujniki, które stale przesyłają tysiące danych, umożliwiając badanie maszyn w czasie rzeczywistym pod każdym kątem w celu optymalizacji konserwacji i dostępności".