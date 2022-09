W przyszłą sobotę, 24 września, odbędzie się specjalne wydarzenie dla fanów Netflixa. Na Tudum 2022 ukazane zostaną niepublikowane wcześniej informacje, zwiastuny, a także pierwsze ujęcia prosto z filmów i seriali. Oglądający będą mogli także posłuchać wywiadów z największymi gwiazdami wybranych tytułów i twórcami Netflixa.

Tudum ma miejsce dopiero po raz drugi, ale za to obejmuje aż pięć wirtualnych wydarzeń. Jedno z nich ma miejsce o 19:00 polskiego czasu - to właśnie wtedy ogłoszone zostaną nowe informacje o europejskich i amerykańskich produkcjach. Podczas 24 godzin zostaną nam przekazane newsy o ponad 120 filmach, serialach i programach. Imprezę poprowadzą między innymi Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Contineo, Choi Min-ho, Zakir Khan, Sheron Menezzes i inni.

Reklama

Tudum 2022. Zobacz oficjalny zwiastun imprezy

Na kanale Netflixa Polska na YouTubie oraz na stronie internetowej wydarzenia zaprezentowano oficjalny zwiastun, zapraszający na imprezę.

Wideo youtube

Podczas wydarzenia zobaczymy gwiazdy z popularnych seriali, filmów i gier. Będą to np. aktorzy grający w: "Alice in Borderland", "Berlin", "Bridgertonowie", "Dom z papieru: Korea", "Outer Banks", "Cień i kość", "Stranger things", "Squid Game", "The Crown", "Wiedźmin", "Wiedźmin: rodowód krwi", "Wikingowie: Walhalla", "Wednesday", "Enola Holmes 2", na który swoją drogą sama bardzo czekam, "Pinocchio" reżyserii Guillermo del Toro, "Dziewczyna z XX wieku", "Przez moje okno: Rozdzieleni", "Kraina snów", "Akademia dobra i zła", "U ciebie czy u mnie", a także "Nailed it! Baking bash", "Stranger Things: Opowieści" i wiele innych.

Gdzie oglądać wrześniowe Tudum 2022?

Będzie ono dostępne w 29 różnych językach na kanałach Netflix na YouTubie. Aby znaleźć dodatkowe informacje na temat całego wydarzenia, możemy się tez udać na stronę internetową Tudum.