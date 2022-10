To jeden z najbardziej przejmujących i hipnotyzujących widoków, jaki można zobaczyć na naszej planecie. Aby być świadkiem podniebnego, ptasiego widowiska trzeba mieć odrobinę szczęścia i znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie.

Zdjęcie Stado szpaków nad wrzosowiskami na Półwyspie Studland (Anglia) / East News

Tym razem do niezwykłego pokazu doszło w Hiszpanii, gdzie tysiące szpaków na niebie dzięki synchronicznemu lotowi stworzyło fantastyczny spektakl. Film z tego wydarzenia trafił do mediów społecznościowych i z miejsca zyskał wielką popularność.



Jak one to robią?

W Wielkiej Brytanii nazwano to niezwykłe zjawisko "murmuration", czyli w wolnym tłumaczeniu "szemranie, szmer". Przyczyną takiej nazwy jest bardzo specyficzny dźwięk, który wydaje stado szpaków podczas niezwykłych akrobacji na niebie.



Reklama

Małe grupki łączą się w jedną, potężną formację. Następnie w synchronicznym locie tworzą niezwykłe figury, a wszelkie zmiany kierunku lotu robią w tym samym momencie. Dzięki temu na niebie powstają fantastyczne, ruchome obrazy.



Najczęściej ptasie spektakle można obserwować późną jesienią i wczesną wiosną tuż przed zachodem słońca. Synchroniczny lot stada szpaków potrafi trwać nawet kilkadziesiąt minut. Kończy się równie gwałtownie jak się zaczął - wszystkie ptaki kończą lot i wracają do swoich gniazd, aby spędzić noc.



Zdjęcie Stado szpaków w synchronicznym locie na niebie (Holandia) / 123RF/PICSEL

W czasie jednego, podniebnego spektaklu może być jednocześnie w powietrzu nawet 750 tysięcy ptaków. Szpaki w tym samym momencie wzlatują w górę czy w dół, zmieniają kierunku, rozdzielają się na mniejsze formacje, aby po chwili połączyć się ponownie w potężną, żywą "chmurę". Szczęśliwcy oglądający ten fenomen mogą odnieść wrażenie, że na niebie ktoś za pomocą stada ptaków maluje fantazyjne, futurystyczne obrazy.



Wideo youtube

Jak to możliwe?

Naukowcy od dawna zajmują się fenomenem "wirujących stad ptaków". Intrygujące jest to, że szpaki w czasie lotu nie zderzają się ze sobą, choć stado wykonuje najbardziej wymyślne, powietrzne akrobacje. Istnieją różne teorie, dlaczego ptaki decydują się na taki powietrzny taniec. Jedna z nich zakłada, że jest to sposób na odstraszanie drapieżników, które stanowią zagrożenie dla ptaków. Inna teoria mówi o tworzeniu w ten sposób "ptasiej wspólnoty" i zapraszaniu samotnych szpaków, aby przyłączyły się do stada.



Największą zagadką jest jednak sposób poruszania się szpaków, który przypomina w pewnym sensie "lot w transie". Ptaki wydają się być kierowane przez jeden ośrodek decydujący o tym, jak będzie poruszało się w powietrzu stado. Mimo nawet najbardziej efektownych, powietrznych ewolucji nie dochodzi do zderzeń z ziemią.



Wideo youtube

Włoscy naukowcy przeanalizowali ponad 400 filmów pokazujących stado szpaków wykonujących powietrzne ewolucje. Dzięki określeniu pozycji i prędkości poszczególnych ptaków w stadzie zbudowali model matematyczny, który mógł wyjaśnić sposób niezwykłej synchroniczności ich lotu. Ich zdaniem każdy ze szpaków śledzi jedynie siedmiu innych uczestników wirującego stada (ignorując wszystkim pozostałych). W czasopiśmie Plos Computational Biology opublikowali wyniki swoich badań, które miały wyjaśnić tajemnicę "murmuration".

Nie wszystkich jednak ta hipoteza przekonuje, gdyż w żaden sposób nie tłumaczy fenomenalnego wręcz unikania zderzania się ptaków w czasie wykonywania powietrznych ewolucji. Być może musimy się pogodzić z tym, że ten zapierający dech w piersiach fenomen pozostanie nadal wielką zagadką, wobec której nauka pozostaje bezradna.