Od dekad w Stanach Zjednoczonych miesza się wiele kultur z wielu obszarów świata. W tym prawdziwym tyglu w końcu musiało powstać coś nowego. Tym tworem jest spanglish (dosł. hiszpangielski), czyli nowy dialekt, który łączy elementy z języka angielskiego i hiszpańskiego.

Jak zauważają lingwiści, jego ewolucja nadal postępuje, a największe zmiany notuje się w południowej Florydzie, zwłaszcza w Miami. Badacze stwierdzają, że spanglish jest "hiszpańskim dialektem języka angielskiego". Dlaczego akurat w południowej Florydzie jest tak silna zmiana języka? Badacze przypuszczają, że może chodzić o imigrację ludności hiszpańskojęzycznej, w szczególności z Kuby. Migracja ta trwa już od dziesięcioleci.

Ponadto Miami jest uważane za jedno z najbardziej dwujęzycznych miast w USA. Mieszka tutaj olbrzymia liczba ludzi pochodzenia latynoskiego. Ponadto miasto to może być najbardziej zróżnicowanym miejscem na świecie pod względem dialektów hiszpańskojęzycznych.

Hiszpangielski, czyli nowy dialekt w USA

Spanglish należy do tzw. języków pidżynowych (lub też języków hybrydowych), czyli języków pomocniczych o uproszczonej budowie i o ograniczonym słownictwie. Języki tego typu powstają wskutek mieszania się języków różnych grup społecznych.

Spanglish odznacza się uproszczoną hiszpańską gramatyką, a także dużą liczbą zapożyczeń, przede wszystkim leksykalnych, z języka angielskiego. Co ciekawe dialekt ten powstaje niezależnie w różnych regionach USA o różnym stopniu dwujęzyczności. Warto także zauważyć, że różne formy spanglishu mogą być wzajemnie niezrozumiałe.

Jak powiedział prof. Phillip M. Carter, dyrektor Centrum Nauk Humanistycznych w Środowisku Miejskim na Florida International University dla IFLScience: - W Miami istnieje wiele sposobów mówienia po angielsku. Odmiana, którą badamy przez ostatnie 10 lat, jest główną odmianą językową osób urodzonych na południu Florydy, w społecznościach z większością latynoską.

Dodał także: - Są to przykłady dosłownych kalek leksykalnych - tłumaczeń bezpośrednich. Godne uwagi jest to, że odkryliśmy, że używano ich nie tylko w mowie imigrantów - ludzi, którzy w procesie przyswajania języka angielskiego opierają się na swoim pierwszym języku, hiszpańskim - ale także wśród ich dzieci, które uczyły się angielskiego w ramach pierwszego języka.

Jak podają naukowcy w Miami istnieje szczególna odmiana spanglish, czyli Miami English.

- Chcę, aby Miami English straciło swoje piętno, ponieważ Miami English jest czyjąś odmianą języka ojczystego. Jest to język, którego dana osoba nauczyła się od swoich rodziców, którego używała w szkole, który słyszy w swojej społeczności. To różnorodność językowa, w której rozwinęli swoją tożsamość, rozwinęli swoje przyjaźnie, znaleźli miłość. Dlaczego miałoby to być stygmatyzowane? - mówi Carter.

Na koniec dodaje: - Ta zasada odnosi się do każdej odmiany języka. Nie ma powodu, aby stygmatyzować jakąkolwiek formę ludzkiego języka. Takie postępowanie odzwierciedla nasze ograniczone rozumienie człowieczeństwa i ludzkiego języka. Wszystkie ludzkie odmiany językowe są odzwierciedleniem cudownego przeplatania się naszej ewolucyjnej zdolności do języka z wyjątkowymi okolicznościami historycznymi i kulturowymi, w których ta zdolność znajduje kontekst.