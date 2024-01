Szczegółowe analizy naukowe miały sprawdzić wyzwania dietetyczne, takie jak ograniczone opcje żywieniowe, a także świeżość jedzenia, z którymi się mierzą astronauci podczas swoich misji. W centrum zainteresowań znalazł się... tzw. bułgarski jogurt. To wyjątkowe danie miałoby rozwiązywać wspomniane kwestie, jeśli zostałoby włączone do codziennej diety astronautów.

Niezwykły jogurtowy eksperyment, który może wywrócić kolonizację Czerwonej Planety

W Mars Desert Research Station w Utah w USA, gdzie symulowane jest środowisko podobne do środowiska Marsa, naukowcy przeprowadzili wyjątkowe badania. Specjaliści przez dwa tygodnie badali jakie korzyści praktyczne i potencjalne wiązałyby się z regularną produkcją i spożywaniem m.in. jogurtu oraz jaki wpływ miałyby pokarmy "korzystne dla jelit" na astronautów podczas podróży kosmicznych.

Badacze potwierdzili zdrowotne korzyści płynące z regularnego spożywania jogurtu. Ponadto astronauci, którzy brali udział w testach, stwierdzili, że jest on łatwy w przygotowaniu i pozytywnie wpływa na ich ogólne samopoczucie, a także na zdrowie ich jelit.

Analizy uwzględniały badania różnorodności mikrobiomu jelitowego oraz zmian w częstotliwości wzdęć (co może być nie lada problemem podczas podróży kosmicznych, gdzie astronauci są zamknięci w szczelnych kombinezonach).

Przeprowadzone testy są niezwykle istotne ze względu na konieczność utrzymania przez astronautów zdrowego mikrobiomu, zwłaszcza w organicznych i trudnych sytuacjach misji kosmicznych. Naukowcy podkreślają także znaczenie probiotyków pochodzących z jogurtu, które stymulują układ odpornościowy i które regulują także układ trawienny.

Kolonizacja Marsa i bułgarski jogurt

W badaniach naukowcy wykorzystali tzw. bułgarski jogurt, który zawiera żywe kultury bakterii Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus i Streptococcus thermophilus. Jogurt ten znany jest ze swojego wyjątkowego i pozytywnego wpływu na zdrowie jelit.

W trakcie testów badacze chcieli sprawdzić, czy dodawanie do dań i regularne jedzenie tego jogurtu może rozwiązać problemy dietetyczne, z którymi borykają się astronauci.

Jak już wspomniano, włączenie świeżo przygotowanego jogurtu do diety podczas misji analogowej okazało się sukcesem. Specjaliści uważają, że wykorzystanie bułgarskiego jogurtu może przyczynić się do ułatwienia kolonizacji innych planet, w szczególności Marsa.

Jednakże jedzenie jogurtu ma też swoje ciemne strony. Otóż zauważono, że po jego spożyciu może wystąpić potencjalny wzrost częstotliwości wzdęć, które mogą okazać się wyjątkowo uciążliwe w dłuższych podróżach kosmicznych, zwłaszcza w zamkniętych statkach kosmicznych. Jednocześnie naukowcy wskazują, że konieczne jest kontynuowanie badań w tym zakresie.

Jak napisali naukowcy: "Nasze badanie wykazało możliwość włączenia świeżo przygotowanego jogurtu do diety astronautów i jego potencjał, aby znacząco przyczynić się do osiągnięcia dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia, co jest ważnym celem w kolonizacji innych planet, takich jak Mars".

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Ethnic Foods .