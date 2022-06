To mogło być najbardziej spektakularne nagranie całej armady obiektów UFO w historii. Kamery stacji ISS w nocy 6 czerwca zarejestrowały rzekomy przelot zagadkowych obiektów, które w zwartym szyku znaleźć się w pobliżu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kilka dni później film pokazujący to wydarzenie trafił do mediów społecznościowych i zachwycił miłośników tropienia kosmitów. Pojawiły się komentarze internautów, że to może być jedno z najciekawszych nagrań UFO w historii. Rzadko się bowiem zdarza, że udaje się zarejestrować aż 34 niezidentyfikowane obiekty poruszające się w jednolitej formacji.

Zdjęcie 34 niezidentyfikowane obiekty w pobliżu stacji ISS wydawały się tworzyć formację / YouTube

6 maja kamera zainstalowana na zewnątrz stacji ISS nagrała ponad 30 Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. To dowód, że Ziemia jest obserwowana przez obce cywilizacje, które przysyłają do nas gwiezdne armady. Wyraźnie interesują się tym, co się dzieje na naszej planecie jeden z komentarzy pod filmem z ISS opublikowanym na Facebooku.

Na filmie widać formację 34 obiektów, który wydają się być nieruchome i przesuwają się w linii prostej w pobliżu ISS. Nagranie z obiektami UFO trwa 32 sekundy.



NASA: to nie UFO, a... kutry rybackie!

Sprawą tajemniczego nagrania UFO przez stację ISS zainteresowali się dziennikarze agencji AFP, którzy przeprowadzili w tej sprawie śledztwo. Najpierw poznali dokładną godzinę nagrania tajemniczych obiektów, a następnie dzięki witrynie ISS TRACKER ustalili położenie stacji w czasie obserwacji UFO. Okazało się, że w momencie nagrywania formacji tajemniczych obiektów Międzynarodowa Stacji Kosmiczna była nad wybrzeżem Argentyny. O pomoc w wyjaśnieniu zagadki została poproszona NASA. Eksperci z NASA Earth Observatory nie mieli wątpliwości: tajemnicze świetliste punkty na filmie ze stacji ISS są... argentyńskimi kutrami rybackimi.



To z pewnością są łodzie rybackie. Rybacy często łowią w takim szyku, jak widać to na filmie. Robią to nocami, ponieważ światła na statkach przyciągają do nich ryby Fragment wyjaśnień NASA w sprawie nagrania z ISS

UFO i ISS: dwóch pasażerów "na gapę"?

Załogi pracujące na stacji ISS często wykonują filmy lub zdjęcia z dziwnymi obiektami, które potem znajdują banalne wyjaśnienie. Przykładem takiej sytuacji może być wpis w portalu społecznościowym, który został 1 czerwca zamieszczony przez rosyjskiego kosmonautę Siergieja Korsakowa. Zaintrygowały go dwa zagadkowe elementy modułu Progress MS-18.

Zdjęcie Dwa roboty ze świecącymi oczami? To efekt szczególnego oświetlenia stacji ISS / Twitter

Kosmonauta zauważył, że wyglądają jak dwa obserwujące stację roboty! Każdy z nich miał parę świecących oczu skierowanych na stację.

Progress MS-18 pomyślnie oddokował i odleciał. Ale kim są ci pasażerowie na gapę, którzy nas obserwują? kosmonauta Siergiej Korsakow

Prawda okazała się banalna. Rzekome roboty były jedynie elementami zewnętrznej części luku towarowego statku kosmicznego ISS Progress 79. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności światło słoneczne wydobyło z ciemności małe elementy kosmicznego pojazdu, które zapaliły się niczym "oczy robotów". Po raz kolejny okazało się, że na dowody obecności kosmitów w przestrzeni kosmicznej będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.