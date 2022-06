Khaby Lame pokazuje, jak stać się słynnym, nie publikując tym samym praktycznie żadnego tiktoka, w którym zabiera głos. Okazuje się, że milcząc, można zrobić naprawdę wiele, a Khaby robi to na dodatek genialnie. Porównując go do sportowców, na myśl przychodzi nasza Iga Świątek, która stała się w młodym wieku królową tenisa, Lame natomiast, jako 22-latek został okrzyknięty Królem TikToka. I nie jest to przypadek.

Kim jest gwiazda TikToka, Khaby Lame?

Khaby to Włoch o korzeniach Senegalskich, który w ubiegłym roku postanowił zakpić z popularnego w sieci "lajfhaka", w którym prezentowano otwieranie mleka za pomocą nożyczek i specjalnego nacinania kartonu. Khaby Lame nagrał filmik (miał wtedy nieco ponad 60 milionów obserwujących), gdzie po prostu otwiera pudełko w znany każdemu sposób i wlewa mleko do szklanki. Na koniec kwituje to szyderczym uśmiechem i rozłożonymi dłońmi. I to właśnie będzie jego wizytówka, która stała się legendarna, a wizerunek "rozłożonych dłoni" fani Khaby’ego potrafią sobie tatuować na ciele.

Reklama

Wideo youtube

Filmik szybko zdobył gigantyczną popularność i aktualnie na liczniku ma prawie 8 i pół miliona wyświetleń na TikToku. Khaby Lame szybko podłapał trend i zaczął obalać kolejne lajfhaki, które jego zdaniem są niedorzeczne.

Khaby Lame: nowy Król TikToka

Do tej pory najpopularniejszą tiktokerką była Charli D'Amelio, którą obserwuje ponad 142 miliony użytkowników. Khaby Lame dobił do ponad 143 milionów i stał się Królem TikToka. Daleko mu jednak do liczby polubieni, którą posiada Charli D'Amelio - 11 miliardów. W przypadku Khaby’ego jest to "zaledwie" 2.3 miliarda lajków.

Khaby Lame stał się gwiazdą także światowego formatu. Szybko dostawał kolejne propozycje reklamowe, pojawiając się na witrynach sklepowych także nad Wisłą. W filmikach Khaby’ego wystąpiło już kilka znanych osób, m.in. Ed Sheeran. Pomógł on tiktokerowi w jednej z trudnych, jak się okazuje dla niektórych, czynności:

Wideo youtube

Mogliśmy go także zobaczyć u boku Kyliana Mbappe, czy też Leo Messiego. Wśród najpopularniejszych jego tiktoków znajdziemy na pewno "Summer is coming", jednak Lame nie od początku tworzył nagrania, z których dzisiaj jest znany. Dużą popularność miał już wcześniej, wrzucając typowe, "tiktokowe" treści muzyczne.

Wideo youtube

Takie wybicie na szczyt ciemnoskórego Khaby’ego ma także duże znaczenie w walce z dyskryminacją rasową. Jeszcze dwa lata temu TikTokowi zarzucano, że ich algorytmy znacząco ograniczają zasięgi twórców o ciemnym kolorze skóry. Sam Khaby Lame brał udział w wielu akcjach społecznych, popierając m.in. ruch Black Lives Matter.

W ciągu zaledwie dwóch lat Khaby Lame z niszowego tiktokera stał się wzorem, który inspiruje setki tysięcy użytkowników, chociaż nie wszystkie jego filmiki godne są naśladowania. Patrząc w przyszłość trudno jest znaleźć koniec pomysłów dla Khaby’ego Lame, bo internet co chwilę zaskakuje nowymi, dziwnymi "lajfhakami".

Platforma TikTok cieszy się olbrzymią popularnością głównie wśród najmłodszych użytkowników poniżej dwudziestego roku życia. Coraz częściej jednak na TikToku możemy zobaczyć twórców, którzy o młodości dawno zapomnieli, a ich statystyki szybują w górę.