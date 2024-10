Spis treści: 01 Co to jest ekstradycja?

02 Jak przebiega proces ekstradycji?

03 Z którymi krajami Polska nie ma umowy o ekstradycji?

Co to jest ekstradycja?

Ekstradycja polega na wydaniu danemu państwu osoby przebywającej na terenie państwa wydającego, wobec której toczy się postępowanie lub też została już skazana w kraju, który wnioskuje o jej wydanie. Co istotne, na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje uproszczona forma ekstradycji zwana Europejskim nakazem aresztowania. Został on ustanowiony decyzją ramową Rady z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi.

Poruszając temat ekstradycji, warto wspomnieć o międzynarodowej organizacji policji – Interpolu. Rzeczona organizacja działa w ponad 190 krajach, wspierając organy ścigania w walce z przestępczością. A czym jest czerwona nota Interpolu? W skrócie – jest to jeden z kolorów, którymi oznacza się noty, czyli wnioski o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe, które są adresowane do wszystkich państw członkowskich Interpolu. Czerwoną notę nadaje się w celu zatrzymania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji osoby poszukiwanej.

Reklama

Jak przebiega proces ekstradycji?

Jeśli chodzi o europejski nakaz aresztowania, to zgodnie z kodeksem postępowania karnego, a konkretnie art. 607a: "W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym – z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania...".

W przypadku ekstradycji z lub do krajów znajdujących się poza Unią Europejską proces może różnić się w zależności od umowy o ekstradycji. Wniosek o ekstradycję może być dostarczony polskiemu prokuratorowi przez zagraniczne organy. Wówczas, jest on przekazywany do sądu, który orzeka o tym, czy ekstradycja danej osoby jest możliwa. Następnie sprawa trafia do Ministerstwa Sprawiedliwości, które rozstrzyga wniosek o ekstradycję i zawiadamia zagraniczny organ o decyzji.

Z którymi krajami Polska nie ma umowy o ekstradycji?

Choć Polska współpracuje w ramach umowy o ekstradycji z ponad 190 państwami, to jednak istnieje kilka państw, które nie mają uregulowanej tej kwestii z naszym krajem. Są to między innymi:

Turkmenistan;

Tadżykistan;

Mauretania;

Somalia;

Zimbabwe;

Dominikana;

Kolumbia;

Boliwia;

Peru;

Paragwaj.

Niestety, praktyka pokazuje, że polscy przestępcy doskonale zdają sobie sprawę z istnienia państw, które nie mają podpisanych umów o ekstradycji z Polską. I bardzo często to właśnie tam uciekają.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!